فاز الديمقراطي جيمس تالاريكو بمقعد مجلس الشيوخ عن تكساس الأربعاء، فيما حملت زميلته جينا هينوخوسا على مراكز البيانات خلال حملتها الناجحة لمنصب الحاكم، ممهدين الطريق لمواجهة تشريعية مع إدارة ترامب الداعمة بشكل كامل للذكاء الاصطناعي.

انتقال تكساس من المعقل الجمهوري

كانت تكساس معقلاً جمهورياً لسنوات، لكنها تحولت الآن إلى ساحة معركة تكنولوجية. هزيمة الجمهوريين في الولاية القاطعة سابقاً تعكس تغيراً سياسياً عميقاً.

هينوخوسا، الفائزة الديمقراطية بمنصب الحاكم، تعهدت بهدنة على بناء مرافق بيانات جديدة. هذا التعهد يضعها في مواجهة محتملة مع إيلون ماسك، الملياردير التقني الذي نقل أجزاء كبيرة من عمليات سبيس إكس وتسلا إلى الولاية.

المخاوف الشعبية من مراكز البيانات

استغل ديمقراطيون بارزون مخاوف شعبية واسعة بشأن توسع مراكز البيانات. التخوفات تركزت على الاستهلاك الكثيف للماء والكهرباء، مع خشية كثيرين من ارتفاع فواتير منازلهم.

شملت المخاوف أيضاً الضوضاء واستخدام الأراضي والإزعاج العام. استطلاع غالوب في مايو 2026 أظهر أن 71% من الأمريكيين يعارضون بناء مركز بيانات في مجتمعهم، متجاوزين نسبة المعارضة لمحطة نووية التي بلغت 53%.

موقف تالاريكو المزدوج

رد تالاريكو على التشكك تجاه الذكاء الاصطناعي بموقف متوازن. قال إنهم يريدون حماية قيادة أمريكا في هذا المجال، لكنهم ما زالوا يتعاملون مع تأثيره على العمل وتعليم الأطفال.

أضاف تالاريكو أنهم يجب أن يحموا الأمريكيين ويضعوا قوانين واضحة للشركات. هذا الموقف يميزه عن دعم ترامب الكامل للذكاء الاصطناعي، الذي يُطلق عليه اسم "الذكاء الخارق".

سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس

يسيطر الديمقراطيون الآن على مجلسي الكونغرس بعد انتخابات التجديد النصفي. يُتوقع أن يتحدى الحزب أجندة الرئيس التكنولوجية بقوة أكبر، وأن يقدم تشريعات قد تكبح توسع صناعة الذكاء الاصطناعي.

يُذكر أن رئيس تسلا أنفق نحو 450 مليون دولار لدعم الحملات الجمهورية في تلك الانتخابات، دون أن يُحبط ذلك المد الديمقراطي.