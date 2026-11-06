أجرى المرصد السويسري لدراسات كرة القدم التابع لـ CIES دراسة شملت تصنيف 251 نادياً عالمياً، نُشرت الجمعة 6 نوفمبر 2026، تُقيس التغير في قيمة اللاعبين الموقعين منذ 2022.

أتلانتا في المركز العاشر عالمياً

احتل أتلانتا صدارة الأندية الإيطالية بتصنيفه العاشر عالمياً، محققاً مكاسب بلغت 354 مليون يورو. يقارن التصنيف بين الرسوم المدفوعة والرسوم المستلمة للاعبين الراحلين، والقيمة السوقية الحالية للاعبين المتبقين.

جاء روما في المركز 13 عالمياً بمكاسب إجمالية 323 مليون يورو. استحوذ اللاعبون المتبقون تحت العقد على نصيب الأسد من هذه المكاسب، إذ بلغت قيمتهم 291 مليون يورو.

أودينيزي وبولونيا وإنتر في المقدمة

تقدم أودينيزي للمركز الخامس إيطالياً بمكاسب 252 مليون يورو. تقاسم بولونيا وإنتر المركز نفسه بمكاسب متساوية بلغت 236 مليون يورو لكل نادٍ.

سجل نابولي حضوراً في المركز 63 عالمياً بمكاسب 128 مليون يورو.

ميلان يتصدر حجم الانتقالات رغم العائد المتواضع

سجل ميلان أعلى حجم انتقالات بين الأندية الإيطالية بـ 986 مليون يورو. مع ذلك، اقتصرت مكاسبه الإجمالية على 69 مليون يورو فقط، محتلاً المركز 123 عالمياً. تقل قيمة التعاقدات الحالية للنادي بـ 20 مليون يورو عن المبالغ التي دفعها.

فيورنتينا في القاع بخسائر متتالية

هبط فيورنتينا إلى المركز 236 عالمياً، منهياً الترتيب بين أندية الدرجة الأولى الحالية بخسارة إجمالية 27 مليون يورو. تكبد النادي خسارة 51 مليون يورو على اللاعبين الذين باعهم، بينما بلغ إجمالي ما أنفقه واستلمه في الانتقالات 569 مليون يورو.

سجل كريمونيزي خسارة 25 مليون يورو، وجاء باليرمو بخسارة 17 مليون يورو. تكبد يوفنتوس خسارة 85 مليون يورو على اللاعبين الذين باعهم.