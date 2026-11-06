صادق البرلمان التركي الخميس 5 نوفمبر 2026 على مشروع قانون يجيز "اتفاق مكة للدفاع المشترك"، الذي يقيم تحالفاً عسكرياً بين أنقرة والرياض وإسلام آباد.

مسار تشريعي متدرج

سبق التصديق النهائي موافقة لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي على الاتفاق في 27 أكتوبر 2026.

يُنتظر أن يُحال القرار الآن إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للتوقيع ونشره في الجريدة الرسمية.

آلية الردع الجماعي

ينص الاتفاق على اعتبار أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث هجوماً على الجميع.

يستهدف هذا الإطار تعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء محتمل.

هيكل تنظيمي في السعودية

اتفقت الدول الثلاث في اجتماع بإسطنبول في 31 أغسطس 2026 على إنشاء أمانة في السعودية تدعم العمل في إطار الاتفاق.

يتولى أمين عام من باكستان رئاسة الأمانة في المرحلة الأولى لمدة 3 سنوات.

مجالات التعاون الدفاعي

يشمل التعاون الأنشطة المشتركة والتعاون في الصناعات الدفاعية وتطوير التقنيات والإنتاج المشترك.

تتضمن بنود الاتفاق تطوير جميع أوجه التعاون الدفاعي بين الدول الثلاث.

أكدت السعودية وتركيا وباكستان العمل على تعزيز قدراتها الدفاعية وتماسك قواتها المسلحة.