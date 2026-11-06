حذّرت حكومة أيرلندا، في تصريحات مساء الخميس 5 نوفمبر 2026، من أن موجة التهديدات الكاذبة باستهداف طائرات تشكّل «حملة مُنسَّقة على الأرجح لإحداث اضطراب» في الملاحة الجوية عبر القارة.

مارتن يتحدث عن «جهود منسّقة»

وصف رئيس وزراء أيرلندا ميشال مارتن الوضع بأنه «مقلق». شدّد على أن سلامة الجمهور الأيرلندي تبقى الأولوية الأولى لحكومته.

أشار مارتن إلى أنه «بالأمس» بدا واضحاً وجود «جهود منسّقة لإحداث اضطراب في السفر الجوي». تساءل عما إذا كانت التهديدات صادرة عن أفراد منفردين أم تمثّل «هجوماً منسّقاً»، مؤكداً أن الجهات الأمنية لم تحدد المصدر بعد.

دبلن تستعد لاستضافة قمّتين أوروبيتين

تتزامن التحذيرات الأيرلندية مع استعدادات لاستضافة اجتماعين رفيعي المستوى للاتحاد الأوروبي في دبلن الأسبوع المقبل. شدّدت الحكومة على أن التهديدات الكاذبة تُسبّب الخوف والضيق والاضطراب لدى المسافرين.

قناتان إعلاميتان في مرمى التهديدات

أخلت قناة آر تي إي الأيرلندية مبناها قبل ساعات من إعلان قناة سكاي البريطانية تلقّيها تهديداً أمنياً. أجرت سكاي ما وصفته بـ«تقييم أمني» وأبلغت السلطات المعنية، مؤكدة أن سلامة موظفيها تمثّل «القلق الأساسي».

جماعة روسية متطرفة تنفي صلتها

نفت جماعة «الدولة الذكورية» الروسية المتطرفة أي علاقة بتهديدات المطارات الإيطالية الكاذبة التي شهدها هذا الأسبوع. سخر حساب على تليجرام مرتبط بالجماعة ومؤسّسها فلاديسلاف بوزدنياكوف من اقتراح تورّطها، حيث جاء في رسالة على القناة: «أي دولة ذكورية؟ أين رأيتها؟ إنها لم تعد موجودة منذ سنوات عديدة».