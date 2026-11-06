يقترب ليفربول من حسم مستقبل ريو نغوموها، الجناح الشاب، بعقد جديد طويل الأمد، فيما يتجاهل النادي الإنجليزي اهتمام بايرن ميونيخ باللاعب.

رفض بيع نجم المستقبل

استبعد ليفربول تماماً فكرة التخلي عن نغوموها، البالغ 18 عاماً، سواء الآن أو خلال سوق الانتقالات الشتوية في يناير. ويخطط النادي للاحتفاظ بالدولي الإنجليزي الصاعد كركيزة أساسية في مشروعه المستقبلي.

يؤمن المسؤولون في آنفيلد بقدرة اللاعب على ترسيخ مكانته في التشكيلة الأساسية خلال المواسم المقبلة. هذا الإصرار يعكس ثقتهم الكبيرة بموهبته رغم سنّه الصغيرة.

أرقام تبرر الثقة

خاض نغوموها 43 مباراة رسمية مع ليفربول منذ بدايته الأولى في يناير 2025، مسجلاً ثلاثة أهداف حتى الآن. يكفي هذا المردود لإقناع الإدارة بضرورة تأمين استمراره.

عقده الحالي ينتهي في 2028، لكن النادي يسعى لتجديده بشروط أفضل تتوافق مع تطور مستواه.

منافسون يترقبون ورفض قاطع

أعرب بايرن ميونيخ عن إعجابه الشديد باللاعب، غير أن ليفربول لن يفتح الباب أمام أي عروض لضمه. يراقب ريال مدريد وباريس سان جيرمان بدورهما تطورات الوضع عن كثب.

لكن النادي الإنجليزي يسير في مسار آخر، حيث حقق تقدماً ملموساً في مفاوضات التجديد. يتوقع الطرفان التوصل إلى اتفاق نهائي خلال فترة التوقف الدولية المقبلة.

رضا في آنفيلد

ينعم نغوموها بسعادة واضحة في صفوف ليفربول. يركز جهوده حالياً على النمو والتطور تحت إشراف المدرب أندوني إراولا، بعيداً عن ضغوط الشائعات الانتقالية.