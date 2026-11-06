أعلنت آبل الجمعة 6 نوفمبر 2026 أن أكثر من 100,000 تطبيق أصبحت محسّنة بالكامل لهاتف iPhone Duo، الذي طرحته الشركة قبل أسبوعين في الأسواق العالمية.

تقنية التحسين وشروطها

تتطلب التطبيقات المحسّنة استخدام iOS 27.1 SDK على الأقل. هذه الحزمة تتيح ملء العرض الكامل للشاشتين الداخلية والخارجية للجهاز القابل للطي.

تظهر العناصر الرأسية في شريط الحالة بشكل متناسق. التطبيقات التي تلبي هذه المعايير تحمل شارة «Made for iPhone Duo» في App Store.

توسع عالمي ودعم Apple Pencil

انضم آلاف المطورين في أكتوبر 2026 إلى ورش عمل نظمتها آبل في 19 مدينة حول العالم. أقامت الشركة أكثر من 50 جلسة عمل شخصية خلال هذه الجولة.

أتاحت آبل عبر تحديث iOS 27.2 دعم قلم Apple Pencil (USB-C) للهاتف. يتيح ذلك الرسم في Procreate Pocket، وتدوين الملاحظات في Apple Notes وFineliner وTypeDraw، والتعليق على المستندات في تطبيق Preview.

تطبيقات رائدة وأخرى متخلفة

ضمت قائمة التطبيقات المحسّنة حديثاً حزمة Microsoft Office كاملةً، إضافة إلى Etsy وGoodnotes وHalide Mark III وNBA وNHL وZoom. تضم القائمة الأوسع Amazon Prime Video وFantastical وFlighty وInstagram وMLB وNetflix وSmartGym وWhatsApp وYouTube.

تبقى قائمة طويلة من التطبيقات الشائعة غير المحسّنة، منها Google Docs وGoogle Home وGoogle Sheets وGoogle Slides وMicrosoft Teams وUber Eats وYouTube Music وStarbucks وVenmo وPayPal وDuolingo وDoorDash وGrubHub وSteam وWells Fargo وWhole Foods وDelta وJetBlue وSouthwest وUSPS وUPS وFedEx وVerizon وSpectrum TV وRing وNike وMTA وLibby وBluesky وAMC Theaters وFandango وGoodreads وPictureThis والتطبيق الرسمي لـ Apple Store نفسه.

سلوك التطبيقات حسب إصدار النظام

التطبيقات المبنية بـ iOS 27 SDK تتكيف لتملأ معظم الشاشة الداخلية مع تجنب شريط الحالة على الحافة اليمنى. أما التطبيقات المبنية بـ iOS 26 SDK أو أقدم فتعمل في وسط الشاشة الداخلية مع مساحة سوداء فارغة على جانبيها.

أكدت سوزان بريسكوت، نائبة رئيس علاقات المطورين العالمية في آبل، أن أكثر من 100,000 تطبيق محسّن متاح حالياً على App Store. تُضاف آلاف التطبيقات المحسّنة يومياً إلى المتجر.