تفاصيل الدراسة الجديدة

أُتيحت دراسة حديثة يوم الأحد، 8 نوفمبر 2026، عبر مجلة إيكاروس. وأوضحت الدراسة أن توجيه تفجير بالأشعة السينية باتجاهات متنوعة نحو كويكب يعدل سرعته ما بين 0.8 و3.9 مليمترات في الثانية.

أكد ناثان مور أن العلماء كانوا يعلمون أهمية الهدف المستهدف، لكنهم فوجئوا تماماً بمدى تأثيره. ولفت مور إلى أن تبدل سرعة دوران كويكب افتراضي بلغ 17 ضعفاً بناءً على زاوية إطلاق الأشعة السينية.

ابتكار نموذج دفاع كويكبي

ابتكر ناثان مور مع رفاقه نظام دفاع كويكبي حديثاً. يدمج هذا الابتكار الحسابات الفيزيائية الدقيقة مع تفاصيل الشكل المعقد.

حصلت هذه الأبحاث على تمويل مالي مقدم من برنامج البحوث والتطوير الموجه مختبرياً في مختبرات سانديا. واعتمدت فكرة التطوير على اختبار سابق أُجري في آلة زد التابعة لسانديا.

آلية العمل والبرمجيات

أوضح مور أن الخوارزمية المستحدثة تفوق النماذج القديمة بسرعة تزيد عن 1600 مرة. ودمج الباحثون نظامي أليغرا وسبارتا لنمذجة انحراف الأجسام بصرف النظر عن أشكالها غير المنتظمة.

يسمح البرنامج الحاسوبي الجديد بتوظيف صور ثلاثية الأبعاد للكويكبات. وتُستخدم هذه الصور لمحاكاة مسافة الانفجار وقوته واتجاه الإشعاع.

خرائط حرارية وحدود النموذج

يعرض النظام البرمجي خريطة حرارية توضح بدقة تبخر المواد وتأثير الدفع. كما تبين الخريطة التغيرات الطارئة على دوران الكويكب.

بين مور أن النسخة الحالية تحاكي تكسر الصخور السطحية فقط. ولا يستطيع النموذج التنبؤ بانكسار جسم الكويكب بشكل كامل ودقيق.

شدد مور على ضرورة التدقيق باختيار الهدف بعناية فائقة. يهدف هذا الحرص إلى تفادي تحقيق نتائج عكسية عند محاولة تغيير مسار كويكب.