سقوط مرصد سويفت الفضائي فوق سومطرة

تحطم مرصد سويفت التابع لوكالة ناسا واحتراقه في سماء سومطرة في أوائل يوم الأربعاء 4 تشرين الثاني (نوفمبر). أمضى هذا التلسكوب 22 عاماً في دراسة أقوى الانفجارات في الكون.

رصد المجرات والانفجارات الكونية

التقط التلسكوب انفجار أشعة غاما المسمى (BOAT) أو (GRB 221009A)، والذي يبدو كهدف برتقالي منقط. كما سجل صورة تعرض لمدة 24 ساعة لمجرة أندروميدا (M31) الواقعة على مسافة تقارب 2.5 مليون سنة ضوئية من الأرض.

اكتشافات وتفاصيل نجوم أندروميدا

التقط المرصد بواسطة أداة الأشعة فوق البنفسجية صورة تظهر عشرات الآلاف من نجوم أندروميدا. رصد المرصد نحو 20,000 مصدر ضوء فوق بنفسجي في الصورة التي التقطت على مدى شهرين بين أيار (مايو) وتموز (يوليو) 2008. تضم المصادر آلاف العنقوديات النجمية الساخنة والكثيفة الموزعة عبر حلقة أندروميدا التي يبلغ عرضها 150,000 سنة ضوئية. تضمنت الصورة المجرة البعيدة M32 التي تظهر كجرم ضاتع في أسفل يمين مركز أندروميدا.

احتمالات الاصطدام المستقبلي بالمجرات

يشتبه العلماء في أن أندروميدا ومجرة درب التبانة تقتربان من بعضهما وقد تصطدمان في المستقبل. سيضيف الاندماج المحتمل نحو تريليون نجم من مجرة أندروميدا إلى سماء كوكبنا.