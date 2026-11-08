الاستعداد لرحيل أليسون بيكر

يستعد نادي ليفربول لمغادرة حارس مرماه أليسون بيكر مع اقتراب نهاية عقده الصيف القادم. صرح أندوني إيراولا هذا الأسبوع بعدم معرفته بموقف استمرار الحارس البرازيلي، معرباً في الوقت ذاته عن رغبته ببقائه. وتشير المعطيات إلى أن النادي الإنجليزي يطلب مبلغ 70 مليون يورو.

مواصفات وخيارات البدائل

برز ديوغو كوستا، حارس بورتو صاحب الـ27 عاماً، كهدف رئيسي لعام 2027. يمتلك الحارس قدرات وخبرة تتناسب مع أسلوب المدرب أندوني إيراولا. ورغم ذلك، يساور الإدارة الشك حول قدرة الأسماء الموجودة حالياً على تعويض أليسون بشكل مباشر، حيث تضم الخيارات الداخلية جيورجي مامارداشفيلي، ولوكا بروغمانز، وآرمين بيتشي.

صعوبات التفاوض وخطط الإعارة

يواجه ليفربول عقبة تمثلت في صعوبة المفاوضات مع نادي بورتو بسبب السعر المرتفع للاعب ومكانته. وفي سياق متصل، تتضمن الخطط بعيدة المدى إمكانية خروج آرمين بيتشي لإعارة جديدة خلال الموسم القادم. وعلى صعيد آخر، يدرس ريال مدريد إمكانية التحرك للتعاقد مع لاعب أساسي خلال شهر يناير.