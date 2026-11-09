ثنائية ليام ديلاب وهدف نوح أوكافور الحاسم

أحرز ليام ديلاب هدفين لفريقه يوم السبت، أحدهما جاء عبر تسديدة قوية والثاني تميز بالدقة. وفي نفس الجولة، قاد نوح أوكافور فريقه ليدز للانتصار على توتنهام بهدف يتيم دون رد، مسجلاً هدف الفعالية الوحيد في اللقاء.

تألق لافت لأليسون ومساهمات دييغو غوميز

تمكن أليسون من تسجيل هدف وصناعة هدفين آخرين لصالح ناديه أستون فيلا خلال الدقائق الثماني والستين الأولى من المواجهة ضد مانشستر يونايتد يوم السبت. يُذكر أن اللاعب انضم إلى صفوف أستون فيلا قادماً من غريميو خلال شهر يناير بمبلغ ابتدائي بلغ 8.7 مليون جنيه إسترليني. وبدوره، أحرز دييغو غوميز هدفاً مبكراً لبرايتون بتسديدة بيسراه ليفتتح التسجيل لفريقه ضد برينتفورد.

مواجهات الأحد وفوز متتالي لبورنموث

انتصر بورنموث على إبسويتش بهدفين مقابل هدف يوم الأحد، محققاً بذلك فوزه الثامن على التوالي في كافة المسابقات. وقد افتتح إيفانيلسون التسجيل لبورنموث في الدقيقة الخامسة من تلك المباراة. وفي لقاء آخر يوم الأحد، تعادل فولهام مع نيوكاسل بهدف لمثله إثر هدف متأخر وقعه رودريغو مونيز لمصلحة فولهام.

مراكز فرق المقدمة ونتائج الفرق الأخرى

يحتل برايتون المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 22 نقطة جمعها من 10 مباريات. بينما يتصدر أرسنال جدول الترتيب بامتلاكه 27 نقطة من 10 مباريات، مبتعداً في الصدارة بفارق ست نقاط. وفي المقابل، يمتلك نيوكاسل 12 نقطة من 10 مباريات ليتواجد في المركز الثاني عشر. وعلى صعيد آخر، أعلن نادي سندرلاند يوم الأربعاء الماضي عن إتمام توقيع عقد جديد مع المهاجم بريان بروبي.