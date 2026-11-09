سلسلة نتائج سلبية تلاحق نابولي تحت قيادة أليغري

تعرض فريق نابولي، تحت إشراف المدرب ماسيميليانو أليغري، لهزيمة قاسية بنتيجة أربعة مقابل هدف واحد أمام نادي بورتو ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا. سقط الفريق في سبع مواجهات من إجمالي أربع عشرة مباراة خاضها في كافة البطولات خلال الموسم الحالي.

سجل تدريبي متراجع وتصريحات مثيرة للجدل بعد الهزيمة

سجل أليغري خسارة في أربع عشرة مواجهة من أصل أحدث سبع وعشرين مباراة قادها من مقاعد البدلاء، محققاً عشرة انتصارات فقط، بينما استقبلت شباكه أربعين هدفاً. دافع المدرب عن أداء فريق نابولي، معتبراً أنه ظهر بشكل مقبول حتى الدقيقة السبعين قبل أن تظهر مشكلات التعب وأخطاء التسلل، مضيفاً أن اللقاءات تحسمها تفاصيل دقيقة، وأن لاعبيه قاتلوا حتى نهاية طاقتهم. شبه أليغري هذا الوضع بموسم سابق عاشه عندما كان يتولى تدريب يوفنتوس، مقارناً مباراة المساء بأدائه في مدينة تورينو يوم الأحد الماضي.

انقسامات وغضب داخل غرفة ملابس الفريق

شهدت أرضية الملعب مشادة علنية بين اللاعب لورينو لوكا وزميله كيفن دي بروين. انتقد اللاعب ماتيو بوليتانو موقف زملائه، مشيراً إلى أن العناصر الإيطالية وحدها تتقدم للحديث مع الصحافة عقب كل خسارة. وفي السياق ذاته، أعلن راسموس هوجلوند علانية عن اختلافه مع تقييم أليغري الذي وصف مردود الفريق بالمقبول قبل الدقيقة السبعين. يذكر أن أليغري التحق بنادي نابولي خلال الصيف الماضي بموجب عقد يمتد لثلاثة أعوام.