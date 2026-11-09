العيار سعر الجرام ذهب عيار 24 7,296 جنيه ذهب عيار 21 6,384 جنيه ذهب عيار 18 5,472 جنيه الجنيه الذهب 51,070 جنيه أوقية الذهب (بالدولار) 4,090.20 $

الأسعار محسوبة من السعر العالمي للذهب وسعر الصرف وقت النشر، وقد تختلف قليلاً بين المحلات والبنوك، ولا تشمل المصنعية.

سجل جرام الذهب عيار 24 سعراً قدره 7,296 جنيه مصري، مرتفعاً بواقع 67.96 جنيه مصري وبنسبة 0.94% مقارنة بيوم أمس. أما عيار 21، وهو الأكثر طلباً ومبيعاً في الأسواق المحلية، فوصل الجرام الواحد فيه إلى 6,384 جنيه مصري، مسجلاً صعوداً بمقدار 59.47 جنيه مصري أي بنسبة 0.94% عن اليوم السابق.

حركة الأعيرة الأخرى والجنيه الذهب

بالنسبة لعيار 18، بلغ سعر الجرام 5,472 جنيه مصري بزيادة قدرها 50.97 جنيه مصري ونسبة 0.94%. ولم تكن الأوقية والجنيه الذهب بعيدين عن هذا المسار التصاعدي، حيث استقر الجنيه الذهب، الذي يزن 8 جرامات من عيار 21، عند 51,070 جنيه مصري صاعداً بـ 476 جنيه مصري وبنفس نسبة الارتفاع.

على الصعيد العالمي، تحركت أونصة الذهب لتسجل 4,090.20 دولار أمريكي، محققة ربحاً قدره 18.10 دولار أمريكي وبنسبة 0.44% عن اليوم السابق. ويأتي هذا الارتباط المباشر نتيجة لأن الأونصة الواحدة تعادل 31.1 جراماً، حيث تتبع الأسعار المحلية مسارها صعوداً وهبوطاً بالتوازي مع تحركات الأونصة العالمية وسعر صرف الدولار.