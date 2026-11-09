استهل سعر الدولار تعاملاته اليوم الاثنين 9 نوفمبر 2026 مسجلاً 54.13 جنيهاً، ليرتفع بواقع 0.27 جنيهاً، ما يمثل نسبة زيادة بلغت 0.49% مقارنة بمستويات اليوم السابق. هذه الحركة الصعودية المحدودة تعكس حالة الطلب المستمرة في الأسواق وحركة السيولة النقدية اليومية.

العملة السعر الدولار الأمريكي 54.13 جنيه اليورو 60.41 جنيه الريال السعودي 14.42 جنيه الجنيه الإسترليني 72.40 جنيه الدينار الكويتي 174.35 جنيه الدرهم الإماراتي 14.74 جنيه

أسعار الصرف متوسط مصدرين دوليين وقت النشر، وقد تختلف قليلاً بين البنوك وشركات الصرافة.

أداء العملات الأجنبية الرئيسية

شهدت بقية العملات الأجنبية تحركات متقاربة في الاتجاه الصعودي أمام الجنيه المصري. فقد بلغ سعر اليورو 60.41 جنيهاً، مسجلاً صعوداً قدره 0.34 جنيهاً بنسبة 0.57%. أما الجنيه الإسترليني فقد وصل إلى 72.40 جنيهاً، محققاً ارتفاعاً بـ 0.42 جنيهاً أي ما يعادل 0.58%.

تتحرك هذه الأسعار صعوداً وهبوطاً وفقاً لآليات العرض والطلب المباشرة في الأسواق، وتكلفة تدبير العملة، وحجم التداول اليومي. بالنسبة للمواطن العادي والمستورد، تعني هذه الزيادات يوماً بعد يوم تكلفة إضافية عند تدبير النقد الأجنبي للاستخدامات المختلفة.

العملات العربية مقابل الجنيه

على صعيد العملات الخليجية، سجل الريال السعودي 14.42 جنيهاً بارتفاع طفيف بلغ 0.06 جنيهاً بنسبة 0.44%. بينما بلغ الدينار الكويتي، الذي يعد الأعلى قيمة بين العملات المتداولة، مستوى 174.35 جنيهاً مسجلاً زيادة بـ 0.98 جنيهاً بنسبة 0.56%.

أما الدرهم الإماراتي فقد سجل 14.74 جنيهاً بارتفاع قدره 0.07 جنيهاً بنسبة 0.50%. تتابع الأسواق هذه التغييرات عن كثب لتحديد القيمة الفورية لمدخراتها والتزاماتها المالية خلال تعاملات الأسبوع الحالي.