تعتزم الشركة الكورية توفير خطة المدفوعات باسم Galaxy AI Premium بقيمة مالية تبلغ ٤,٩٩ دولار عن كل شهر. يستطيع المشتركون اختيار طريقة الدفع السنوي بمبلغ إجمالي يصل إلى ٤٧,٩٩ دولار لقاء الخدمات المقدمة.

ميزات الخطة المدفوعة والوصول المبكر

تمنح الخدمة المدفوعة طاقات استخدام مرتفعة لتقنيات الذكاء الاصطناعي مع القدرة على تتبع حجم الاستهلاك بدقة. تجهز سامسونگ برنامجاً للوصول المبكر لهذه الخطة يتضمن إعادة المبالغ النقدية المدفوعة طوال مدة التجربة. تضم القائمة المدفوعة خصائص إنتاج مقاطع الفيديو بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب ميزة Bixby Action لتنفيذ المهام تلقائياً، فضلاً عن خدمة Daily Briefing.

بقاء الخطة المجانية وحدود الاستخدام

تحافظ سامسونگ على توفير باقة قياسية مجانية تضم أدوات متنوعة مثل Browsing assist وNow Brief وCreative studio وSmart capture وSamsung Keyboard وPhoto assist وPersonal agent. تخضع وظائف الباقة المجانية لضوابط استهلاك تحتم شراء أرصدة إضافية أو الانضمام إلى خطة Max لمضاعفة الاستخدام بواقع أربع مرات عند انتهاء الرصيد. لم تكشف سامسونگ عن موعد الإصدار الرسمي للخدمة أو احتمالية تجاوزها مرحلة التجارب الحالية.