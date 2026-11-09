تعديل متطلبات التشغيل الرسمية

أعلنت شركة جوجل رسمياً عن وقف دعم نظام أندرويد 10 عبر منصة أندرويد أوتو. وأجرت الشركة تعديلات على صفحة الدعم الخاصة بالخدمة خلال الشهر الماضي ويوم الاثنين 9 نوفمبر 2026.

رفع الحد الأدنى لإصدارات أندرويد

أصبح نظام أندرويد 11 هو الحد الأدنى الضروري لتشغيل الخدمة. واستبعدت الشركة رسمياً كلّاً من نظامي أندرويد 9 باي وأندرويد 10 من قائمة الأنظمة المدعومة.

تأثر هواتف سامسونج الذكية

فقدت هواتف سامسونج التي تعمل بنظام أندرويد 10 القدرة على الاتصال بخدمة أندرويد أوتو السلكية. وشملت قائمة الأجهزة المتضررة طرازات مثل جالكسي نوت 9، وجالكسي إس 9، وجالكسي إيه 80، وجالكسي إيه 50؛ لكونها توقفت عن استقبال التحديثات الرئيسية بعد إصدار أندرويد 10.

مزايا الأجهزة الحديثة

يوفر شراء الإصدارات الأحدث من هواتف سامسونج ضماناً لتلقي ترقيات نظام التشغيل لمدة سبع سنوات كاملة.