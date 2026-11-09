إطلاق تسهيلات جديدة للقادمين من الخارج

أعلن الدكتور توفيق الربيعة، وزير الحج والعمرة السعودي، عن السماح بأداء فريضة الحج للقادمين من 75 بلداً جديداً عبر آلية الحج المباشر. جاء هذا الإعلان بمدينة جدة يوم الاثنين 9 تشرين الثاني 2026، وذلك خلال انطلاق فعاليات النسخة السادسة لمؤتمر ومعرض الحج.

تهدف هذه الإجراءات إلى زيادة وتنويع خيارات الوصول للخدمات وتيسير الترتيبات على ضيوف الرحمن. وقد وصل إجمالي الشركات المقدمة للخدمات الموجهة لحجاج الخارج إلى 34 شركة.

تعزيز التعاون الدولي والاستعدادات المبكرة

شهدت الترتيبات تعزيز التعاقدات المباشرة لتشمل 58 دولة. وتتواصل التحضيرات المبكرة لموسم حج 1448 هجرياً بالتنسيق المشترك مع مكاتب شؤون الحجاج في 78 بلداً.

تخطى عدد التسجيلات والاستخدامات عبر منصة وتطبيق "نسك" حاجز 70 مليون مستخدم. وفي سياق متصل، وصلت نسبة رضا الحجاج في الموسم الفائت إلى 93 بالمئة.

توقيع اتفاقيات تطويرية خلال المعرض

تم إبرام 8 اتفاقيات ومذكرات تفاهم تهدف للارتقاء بخدمات الحج إضافة إلى مجالي النقل والإسكان. وجرى توقيع هذه الاتفاقيات طوال أيام المؤتمر المعني بقطاع الحج.

تضمنت أبرز تلك الاتفاقيات مشروع "واصل الحرم" الذي تركز على تطوير المحطات والمسارات المؤدية نحو المسجد الحرام.