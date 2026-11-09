مسيرة جاد سبينس مع إنتر بعد صفقة أغسطس

انتقل اللاعب الإنجليزي جاد سبينس إلى صفوف نادي إنتر قادماً من توتنهام في شهر أغسطس مقابل 35 مليون يورو. وتدرب الرياضي بصورة مستقلة وغاب عن اللقاءات الافتتاحية للموسم الحالي.

إشادة تلفزيونية من باولو دي كانيو

أدلى المحلل باولو دي كانيو بتصريحاته خلال حلقة تلفزيونية مساء يوم الأحد الموافق 8 نوفمبر 2026. وأكد أن سبينس يملك القدرة على خوض مباريات الكالتشيو وهو معصوب العينين. وأضاف أن اللاعب الإنجليزي يتمتع بمهارة فائقة وقدم يسرى استثنائية، منوهاً بمشاركته مع ثالث أفضل منتخب وطني على مستوى العالم في بطولة كأس العالم.

تمريرات حاسمة ونتائج حاسمة للفريق

صنع سبينس هدفاً حاسماً في لقاء إنتر الأخير بدوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي والذي انتهى بالانتصار على فاينورد بثلاثة أهداف نظيفة. وقدم تمريرة حاسمة أخرى يوم الأحد خلال مواجهة كومو ضمن منافسات الدوري الإيطالي والتي حسمها إنتر بهدفين دون رد على ملعبه.

وضع إنتر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي

أثبت هذا الانتصار موقع النادي في المركز الثاني بجدول الترتيب ليصبح على مسافة نقطة واحدة فقط خلف لاتسيو المتصدر. وأحرز نادي إنتر 28 هدفاً واهتزت شباكه 13 مرة خلال 11 مباراة خاضها في المسابقة حتى الآن.