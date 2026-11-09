شهدت أسواق الصاغة المصرية مع انطلاق تعاملات اليوم استقراراً حذراً في أسعار الذهب بمختلف الأعيرة المتداولة، متأثرة بتحركات الأوقية في البورصات العالمية وحجم السيولة النقدية المعروضة محلياً، وسط ترقب المستثمرين والمواطنين لقرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة ومعدلات التضخم.

جدول أسعار الذهب اليوم في مصر دون مصنعية

فيما يلي أحدث أسعار المعدن الأصفر مسجلة في محلات الصاغة والأسواق الرسمية وقت التحديث:

العيار سعر البيع (جنيه) سعر الشراء (جنيه) مستوى النقاء ذهب عيار 24 7,320 7,280 نقاء 99.9% (السبائك) ذهب عيار 21 6,405 6,370 الأكثر تداولاً وانتشاراً ذهب عيار 18 5,490 5,460 الأكثر رواجاً في المصوغات ذهب عيار 14 4,270 4,245 عيار اقتصادي الجنيه الذهب (8 جرام عيار 21) 51,240 50,960 خيار الاستثمار والادخار أوقية الذهب عالمياً (بالدولار) 2,745 دولار 2,740 دولار البورصة العالمية للمعادن

تكلفة المصنعية والدمغة في السوق المصري

تختلف القيمة الإجمالية عند الشراء الفعلي نتيجة إضافة تكلفة المصنعية والدمغة وضريبة القيمة المضافة، والتي تتراوح بحسب التالي:

المشغولات الذهبية (عيار 18 و 21): تتراوح المصنعية ما بين 120 إلى 220 جنيهاً للجرام تبعاً لدقة التصميم والعلامة التجارية.

السبائك والجنيهات الذهبية: تتميز بانخفاض تكلفة مصنعيتها (ما بين 50 إلى 80 جنيهاً للجرام) مع إمكانية استرداد جزء من المصنعية (كاش باك) عند إعادة البيع بحالتها المغلفة.

نصيحة للمدخرين

يوصي الخبراء دوماً بالاحتفاظ بالذهب كوعاء ادخاري طويل الأجل للتحوط ضد تقلبات العملة، والتركيز على شراء السبائك المعتمدة والمدموغة عند الرغبة في الاستثمار دون تكبد مصنعية مرتفعة.