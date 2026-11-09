سجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري استقراراً نسبياً داخل القطاع المصرفي المصري في مستهل تعاملات اليوم، وسط وفرة في المعروض من العملات الأجنبية لدى البنوك الرسمية وتلبية كافة الاعتمادات المستندية للمستوردين ومستلزمات الإنتاج، ما أسهم في هدوء وتيرة التداولات اليومية.

جدول أسعار صرف الدولار في البنوك المصرية

يوضح الجدول الآتي مستويات سعر صرف الدولار شراءً وبيعا في أبرز البنوك العاملة في مصر:

اسم البنك سعر الشراء (جنيه) سعر البيع (جنيه) البنك المركزي المصري (متوسط السعر) 54.08 54.22 البنك الأهلي المصري 54.10 54.20 بنك مصر 54.10 54.20 البنك التجاري الدولي (CIB) 54.12 54.22 بنك الإسكندرية 54.11 54.21 بنك قناة السويس 54.13 54.23 مصرف أبوظبي الإسلامي 54.15 54.25

العوامل المؤثرة على سوق الصرف

تخضع حركة العملة الخضراء في الجهاز المصرفي لعدة محركات رئيسية تسهم في الحفاظ على مرونة السعر واستقراره:

تحويلات المصريين بالخارج: شهدت تدفقات النقد الأجنبي من العاملين بالخارج نمواً ملحوظاً خلال الأشهر الأخيرة عبر القنوات البنكية الرسمية.

عائدات قطاع السياحة وقناة السويس: استمرار تدفق الإيرادات الداعمة لمستويات الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي.

الاستثمارات الأجنبية المباشرة: دخول استثمارات جديدة في مشروعات التنمية والصناعة والمدن المستدامة.

التعامل عبر القنوات الرسمية

تواصل البنوك توفير العملة الأجنبية للمواطنين لأغراض السفر والعلاج والتعليم وفق الضوابط المصرفية المعمول بها وبكل يسر عبر البطاقات الائتمانية وفروع البنوك المعتمدة.