يحظى سعر صرف الريال السعودي (SAR) باهتمام متزايد من قطاع واسع من المواطنين والمسافرين والمعتمرين في مصر، حيث يحافظ على مستوياته التوازنية داخل البنوك العاملة بالسوق المصرفي المصري وشركات الصرافة التابعة لها، بالتوازي مع استقرار العملات الرئيسية وانضباط آليات العرض والطلب الرسمية.

جدول أسعار صرف الريال السعودي اليوم في مصر

رصدت شاشات التداول المصرفية الأسعار التالية لصرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري:

المؤسسة المصرفية سعر الشراء (جنيه) سعر البيع (جنيه) البنك المركزي المصري 14.41 14.45 البنك الأهلي المصري 14.39 14.44 بنك مصر 14.39 14.44 البنك التجاري الدولي (CIB) 14.40 14.45 بنك الإسكندرية 14.38 14.43 مصرف أبوظبي الإسلامي 14.42 14.46

أسباب استقرار سعر صرف الريال السعودي

يعود هذا الاستقرار المسجل في قيمة الريال إلى عدة اعتبارات اقتصادية من بينها:

ارتباط الريال السعودي الوثيق بالدولار الأمريكي وفق سياسة الصرف المتبعة في المملكة، مما ينعكس استقراراً مماثلاً في سعر صرفه أمام الجنيه.

تلبية شركات السياحة الدينية لاحتياجات حجز برامج العمرة والفنادق عبر التحويلات البنكية المباشرة دون الحاجة إلى السحب النقدي المكثف.

التنسيق المصرفي المتواصل لتوفير العملة السعودية للمسافرين بتأشيرات زيارة أو عمل من خلال الفروع المعتمدة في المطارات والمنافذ.

توجيهات للمسافرين إلى المملكة

يُنصح دائماً بصرف العملة النقدية الكافية لمصروفات البداية من البنوك وشركات الصرافة المرخصة قبل السفر، والاعتماد على بطاقات الدفع البنكية الدولية (فيزا وماستركارد) في دفع المشتريات والخدمات داخل السعودية لما توفره من أمان وسعر صرف عادل.