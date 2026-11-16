فيما يتعلق بـ شروط وكيل العروسة في القانون المصري ضمن سياق الزواج العرفي، تجدر الإشارة إلى أن القانون لا يضع شروطاً إلزامية لوجود الولي في هذا النوع من الزيجات؛ حيث يتم عقد الزواج العرفي في كثير من الحالات دون الحصول على إذن ولي أمر المرأة. وعلى الرغم من أن الزواج العرفي يتطلب عادة وجود ولي وشاهدين، إلا أن ممارسته الفعلية غالباً ما تتجاوز هذه الضوابط، حيث يتم الاكتفاء بترديد عبارات مثل "تزوجنا" وتقديم التزام، أو كتابة ورقة وتوقيع شاهدين عليها، أو حتى تسجيل الالتزام على شريط كاسيت، مع بقاء هذه العقود غير مسجلة رسمياً لدى سلطات الدولة.

طبيعة الزواج العرفي وخصائصه

يُعرف الزواج العرفي بأنه عقد زواج لا يتم تسجيله رسمياً، وغالباً ما تُحاط هذه العلاقات بالسرية عن أفراد العائلة، كما تُعتبر هذه العقود في الغالب غير مُعلنة وقصيرة الأجل. ويُنظر إلى هذا النوع من الزواج أحياناً كوسيلة لإقامة علاقات جنسية ضمن إطار يُعتقد أنه مباح دينياً. ومن الناحية القانونية، لا تعترف معظم الدول العربية بالزواج العرفي، مما يعني عدم قدرة الشركاء على الحصول على طلاق "قانوني" لعدم اعتراف الحكومة بشرعية هذا الزواج في الأصل.

الآثار القانونية والحقوق المترتبة

على عكس الزيجات العادية، لا تتطلب عقود الزواج العرفي من الرجال توفير نفقة للمرأة، كما لا يسمح القانون المصري بالمطالبة بالنفقة أو إعالة الأطفال في حالات الزواج العرفي. ومع ذلك، شهد الوضع القانوني تطوراً مهماً بموجب قانون الأحوال الشخصية الجديد في مصر الذي صدر في 29 يناير 2000؛ حيث أصبحت حالات الطلاق من الزيجات العرفية معترفاً بها، وأقر القانون الجديد بحق المرأة في طلب الطلاق من زواج عرفي.