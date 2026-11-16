أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية، يوم الاثنين 16 نوفمبر 2026، عن قرار رسمي بحجب تطبيق «تليجرام» داخل أراضي المملكة. يأتي هذا الإجراء ضمن جهود السلطات لتعزيز منظومة الأمن الرقمي وتوفير الحماية اللازمة لمستخدمي التكنولوجيا.

أسباب الحجب الأمني

أوضحت المديرية أن قرار المنع جاء نتيجة رصد استخدامات غير قانونية للمنصة، حيث وفرت مساحات لنشر الفكر المتطرف والتشدد. كما أشارت إلى استغلال التطبيق في تنفيذ جرائم إلكترونية تمس الأمن الوطني بشكل مباشر.

أهداف الإجراء القانوني

يهدف هذا القرار إلى التصدي لعمليات الابتزاز والتهديد التي قد يتعرض لها المواطنون. وتؤكد المديرية أن هذا التحرك يتوافق تماماً مع التشريعات النافذة في الأردن، بهدف الحد من انتشار المحتويات المخالفة للقانون.

توصيات للمواطنين

دعت مديرية الأمن العام كافة المواطنين إلى ضرورة توخي الحذر عند التعامل مع منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وطالبت بضرورة تجنب التفاعل مع أي روابط أو حسابات مجهولة المصدر، مع أهمية الإبلاغ عن أي محتوى مخالف عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

دور الأسرة في الرقابة

شددت المديرية على الدور المحوري للأسرة في مراقبة استخدام الأبناء للتطبيقات الرقمية بشكل دقيق، ونصحت بضرورة تفعيل أدوات الرقابة الأبوية لضمان الاستخدام الآمن للتكنولوجيا. كما أكدت المديرية التزامها بمواصلة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لمكافحة الجرائم الإلكترونية في المملكة.