شهدت شركة "إنفيديا" يوم الاثنين 16 نوفمبر 2026 مغادرة جينسن هوانغ لمنصبه كمدير تنفيذي، مما أدخل الشركة في مرحلة من عدم الاستقرار قصير الأمد.

تراجع هيمنة إنفيديا وتوقعات السوق

تعتبر شركة "كي بي سيكيوريتيز" أن خروج هوانغ سيؤدي إلى إضعاف سيطرة "إنفيديا" المطلقة على قطاع أشباه موصلات الذكاء الاصطناعي. ويرجح المحللون أن يسهم هذا التحول في تنويع السوق، وهو ما يصب مباشرة في مصلحة شركة "سامسونج للإلكترونيات".

تنامي المنافسة من شركات التقنية الكبرى

تسعى شركات "جوجل" و"أمازون" و"إيه إم دي" حالياً إلى تطوير وتسويق مسرعات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها بشكل مستقل. وفي حال نجحت هذه الشركات في زيادة حصتها السوقية، فمن المرجح أن يرتفع الطلب على رقائق ذاكرة النطاق الترددي العالي التي تنتجها "سامسونج".

مستقبل إمدادات ذاكرة النطاق الترددي العالي

تعد "سامسونج" واحدة من الشركات القليلة التي تمتلك القدرة على توريد هذه الرقائق لمصنعي أجهزة الذكاء الاصطناعي، رغم أن شركة "إس كيه هاينكس" لا تزال تهيمن على هذا السوق حالياً. وتتوقع التقديرات أن تشكل شحنات "سامسونج" من ذاكرة النطاق الترددي العالي نسبة 35% لشركة "إنفيديا"، بينما ستصل إلى 65% للعملاء الآخرين.

تحديات سامسونج في اعتماد الرقائق

واجهت "سامسونج" في السابق صعوبات تقنية وإدارية في الحصول على موافقات "إنفيديا" لاعتماد رقائق "إتش بي إم 3 إي" الخاصة بها. ومع التغيرات الإدارية الأخيرة، قد تتغير ديناميكيات التعامل بين الطرفين في المستقبل القريب.