تجارب تقنية لبطارية فائقة السعة

باشرت شركة "هونر" إجراء تجارب فعلية على إنتاج بطارية تصل سعتها الأولية إلى 13300 مللي أمبير. ومن المنتظر أن تبلغ السعة النموذجية لهذه البطارية الجديدة 13500 مللي أمبير عند طرحها للاستخدام.

مواصفات الهاتف القادم

تعتزم الشركة تزويد هاتف جديد من الفئة المتوسطة بشاشة كبيرة يبلغ مقاسها 7 بوصات. وتشير التوقعات الحالية إلى أن هذا النوع من البطاريات لن يتم دمجه في الهواتف الرائدة التابعة للعلامة التجارية.

سلسلة الإصدارات السابقة

طرحت "هونر" في أبريل 2025 هاتف "هونر باور" ببطارية سعتها 8000 مللي أمبير. وتبع ذلك إصدار "هونر باور 2" في يناير 2026 ببطارية سعتها 10080 مللي أمبير، مع الحفاظ على سمك هيكل الجهاز عند 7.98 ملم.

يدعم طراز "هونر باور 2" تقنية الشحن السلكي بقوة 80 واط، بالإضافة إلى الشحن العكسي بقدرة 27 واط. وفي سياق متصل، تضم سلسلة "هونر وين" الموجهة للألعاب بطارية بسعة 10000 مللي أمبير مع دعم الشحن السلكي بقوة 100 واط.

تطورات البطاريات والخطط المستقبلية

أطلقت الشركة في يونيو 2026 هاتف "هونر إكس 80 برو ماكس" مجهزاً ببطارية سعتها 11000 مللي أمبير. وحتى الآن، لم يتم الإفصاح عن سرعة الشحن أو الوزن الإجمالي للهاتف الجديد أو الموعد المحدد لإصداره في الأسواق. وتضع الشركة ضمن خططها المستقبلية تطوير بطارية ذات سعة أكبر خلال عام 2027.