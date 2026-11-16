شهدت أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 16 نوفمبر 2026 حالة من الاستقرار الملحوظ في بورصة الدواجن الرئيسية والأسواق الشعبية ومحلات التجزئة، وسط توازن مؤشرات العرض والطلب واستقرار تكاليف الأعلاف ومستلزمات الإنتاج.

أسعار الفراخ اليوم في المزرعة وللمستهلك

نوع الدواجن سعر المزرعة (للكيلو) سعر المستهلك بالأسواق (للكيلو) الفراخ البيضاء 69 - 71 جنيهاً 80 - 85 جنيهاً الفراخ الساسو (الحمراء) 90 - 95 جنيهاً 102 - 110 جنيهات الفراخ البلدي الحر 110 - 115 جنيهاً 130 - 135 جنيهاً فراخ الأمهات البيضاء 64 - 66 جنيهاً 75 - 80 جنيهاً البانيه الطازج — 195 - 215 جنيهاً الأوراك الطازجة — 100 - 115 جنيهاً

أسعار كرتونة البيض اليوم