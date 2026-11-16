شهدت أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 16 نوفمبر 2026 حالة من الاستقرار الملحوظ في بورصة الدواجن الرئيسية والأسواق الشعبية ومحلات التجزئة، وسط توازن مؤشرات العرض والطلب واستقرار تكاليف الأعلاف ومستلزمات الإنتاج.
أسعار الفراخ اليوم في المزرعة وللمستهلك
نوع الدواجن
سعر المزرعة (للكيلو)
سعر المستهلك بالأسواق (للكيلو)
الفراخ البيضاء
69 - 71 جنيهاً
80 - 85 جنيهاً
الفراخ الساسو (الحمراء)
90 - 95 جنيهاً
102 - 110 جنيهات
الفراخ البلدي الحر
110 - 115 جنيهاً
130 - 135 جنيهاً
فراخ الأمهات البيضاء
64 - 66 جنيهاً
75 - 80 جنيهاً
البانيه الطازج
—
195 - 215 جنيهاً
الأوراك الطازجة
—
100 - 115 جنيهاً
أسعار كرتونة البيض اليوم
كرتونة البيض الأبيض: 110 جنيهات في المزرعة / وتباع للمستهلك بسعر 125 إلى 140 جنيهاً.
كرتونة البيض الأحمر: 115 جنيهاً في المزرعة / وتباع للمستهلك بسعر 135 إلى 145 جنيهاً.
كرتونة البيض البلدي: 130 جنيهاً في المزرعة / وتباع للمستهلك بسعر 145 إلى 150 جنيهاً.
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