استقرت أسعار اللحوم الحمراء والبلدية اليوم الإثنين 16 نوفمبر 2026 في محلات الجزارة بالمدن والمحافظات، تزامناً مع استمرار ضخ كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمبردة داخل منافذ المجمعات الاستهلاكية ومعارض «أهلاً رمضان» والمنافذ الحكومية بأسعار مخفضة.
قائمة أسعار اللحوم في محلات الجزارة اليوم
سجلت أسعار اللحوم البلدية الطازجة لدى الجزارين المستويات التالية وفقاً لنوع القطعية:
نوع اللحم
متوسط السعر للمستهلك (جنيه للكيلو)
اللحم الكندوز البلدي
370 - 420
اللحم الضأن البلدي
400 - 450
اللحم البتلو البلدي
380 - 430
اللحم الجملي
280 - 320
اللحم المفروم البلدي
350 - 390
الكبدة البلدي الطازجة
380 - 420
أسعار اللحوم في المجمعات ومنافذ التموين
تقدم منافذ وزارتي التموين والزراعة تخفيضات تتراوح بين 25% و30% لدعم المواطنين ومحاربة الغلاء، وجاءت الأسعار على النحو التالي:
اللحم السوداني الطازج: 285 جنيهاً للكيلو.
اللحم البرازيلي المجمد: 220 إلى 240 جنيهاً للكيلو.
المفروم المجمد: 210 إلى 230 جنيهاً للكيلو.
الكبدة المجمدة: 160 إلى 180 جنيهاً للكيلو.
وتواصل اللجان الرقابية والبيطرية حملاتها الميدانية اليومية على أسواق ومحلات تداول اللحوم لضمان مطابقتها للمواصفات الصحية وحماية المستهلكين في مختلف المناطق.
كن أول من يعلق على هذا الخبر