استقرت أسعار اللحوم الحمراء والبلدية اليوم الإثنين 16 نوفمبر 2026 في محلات الجزارة بالمدن والمحافظات، تزامناً مع استمرار ضخ كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمبردة داخل منافذ المجمعات الاستهلاكية ومعارض «أهلاً رمضان» والمنافذ الحكومية بأسعار مخفضة.

قائمة أسعار اللحوم في محلات الجزارة اليوم

سجلت أسعار اللحوم البلدية الطازجة لدى الجزارين المستويات التالية وفقاً لنوع القطعية:

نوع اللحم متوسط السعر للمستهلك (جنيه للكيلو) اللحم الكندوز البلدي 370 - 420 اللحم الضأن البلدي 400 - 450 اللحم البتلو البلدي 380 - 430 اللحم الجملي 280 - 320 اللحم المفروم البلدي 350 - 390 الكبدة البلدي الطازجة 380 - 420

أسعار اللحوم في المجمعات ومنافذ التموين

تقدم منافذ وزارتي التموين والزراعة تخفيضات تتراوح بين 25% و30% لدعم المواطنين ومحاربة الغلاء، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

اللحم السوداني الطازج: 285 جنيهاً للكيلو.

اللحم البرازيلي المجمد: 220 إلى 240 جنيهاً للكيلو.

المفروم المجمد: 210 إلى 230 جنيهاً للكيلو.

الكبدة المجمدة: 160 إلى 180 جنيهاً للكيلو.

وتواصل اللجان الرقابية والبيطرية حملاتها الميدانية اليومية على أسواق ومحلات تداول اللحوم لضمان مطابقتها للمواصفات الصحية وحماية المستهلكين في مختلف المناطق.