تشهد أسواق السلع الغذائية والاستراتيجية اليوم الإثنين 16 نوفمبر 2026 استقراراً ملحوظاً في مختلف المحافظات، مع انتظام صرف الحصص التموينية الشهرية لحاملي البطاقات الذكية، وتوافر أرصدة آمنة من السلع التموينية الحرة بالأسواق والمحال التجارية.

جدول أسعار السلع الغذائية في السوق الحر

يوضح الجدول أسعار السلع الاستهلاكية الأكثر طلباً في المحال التجارية الكبرى والسوبر ماركت:

السلعة الغذائية الوزن / العبوة السعر للمستهلك (جنيه) السكر الأبيض المعبأ 1 كجم 32 - 35 الأرز الأبيض المعبأ (رفيع الحبة) 1 كجم 26 - 28 الأرز الأبيض المعبأ (عريض الحبة) 1 كجم 30 - 33 زيت الخليط (قلي وطهي) 800 مل 52 - 58 زيت الذرة النقي 1 لتر 85 - 95 المكرونة المعبأة 400 جرام 12 - 14 الدقيق المعبأ فاخر 1 كجم 18 - 22 الشاي العادي 40 جرام 8 - 10

أسعار السلع المقررة على بطاقات التموين

تثبت وزارة التموين والتجارة الداخلية أسعار السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، حيث يصرف كيلو السكر التمويني بسعر 12.60 جنيهاً، والزيت التمويني عبوة 800 مل بسعر 30 جنيهاً، وكيلو الأرز بسعر 12.60 جنيهاً، مع توفير كافة الحصص المقررة شهرياً للمواطنين بانتظام.