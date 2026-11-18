أعلنت إدارة سوق العبور لتجارة الجملة اليوم الإثنين 16 نوفمبر 2026 أحدث قائمة أسعار لتداول الخضروات والفواكه الطازجة، حيث اتسمت الأسواق بالوفرة وتراجع ملحوظ في أسعار المحاصيل الشتوية مع تدفق الإنتاج من الأراضي الزراعية بالوجهين البحري والقبلي.

أسعار الخضروات اليوم في سوق العبور والتجزئة

تزيد أسعار التجزئة في المحلات الشعبية بمقدار يتراوح بين 3 و5 جنيهات للكيلو عن أسعار الجملة لتغطية النقل والفرز:

الصنف سعر الجملة بسوق العبور (جنيه/كجم) سعر التجزئة للمستهلك (جنيه/كجم) الطماطم 7 - 11 12 - 15 البطاطس 12 - 17 18 - 22 البصل الأحمر والذهبي 9 - 14 15 - 18 الكوسة 8 - 12 13 - 16 الباذنجان البلدي 6 - 9 10 - 12 الخيار البلدي 9 - 13 14 - 17 الفلفل الرومي البلدي 10 - 14 15 - 18

أسعار الفواكه الطازجة اليوم

شهدت أسواق الفاكهة إقبالاً على أصناف الموالح والفواكه الشتوية، وجاءت الأسعار كالتالي:

البرتقال البلدي وأبو سرة: 10 إلى 14 جنيهاً للكيلو بالتجزئة.

اليوسفي: 12 إلى 16 جنيهاً للكيلو.

الموز البلدي: 18 إلى 22 جنيهاً للكيلو.

الجوافة: 14 إلى 20 جنيهاً للكيلو.

الرمان: 15 إلى 25 جنيهاً للكيلو حسب الجودة.

التفاح المستورد (أحمر وأصفر): 50 إلى 70 جنيهاً للكيلو.

وتواصل وزارة التموين ومنافذ المجمعات الاستهلاكية عرض الخضروات والفواكه الطازجة بأسعار الجملة لضبط توازن الأسواق وتيسير الشراء على المواطنين.