تعد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي (National Geographic Abu Dhabi) واحدة من أبرز القنوات الوثائقية المجانية في الوطن العربي، حيث تقدم محتوى معرفياً وثقافياً مبهراً يغطي علوم الفضاء، والحياة البرية، وهندسة المعمار، وحوادث الطيران المأساوية عبر دبلجة عربية احترافية وبث فائق الدقة (HD).

جدول تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على الأقمار الصناعية

يمكنكم ضبط القناة على أجهزة الاستقبال عبر الإحداثيات الرسمية المحدثة التالية:

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ (FEC) الجودة نايل سات (Nilesat) 11411 أفقي (H) 30000 3/4 HD نايل سات (بديل SD) 12467 أفقي (H) 27500 2/3 SD عرب سات (Badr 6) 11804 أفقي (H) 27500 3/4 HD

أبرز برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك 2026

تعرض القناة باقة من البرامج العالمية الرائدة مثل:

تحقيقات الكوارث الجوية: كشف أسرار وتفاصيل أخطر حوادث الطيران.

سمكة التونة العنيدة: مغامرات وتحديات صيد أسماك التونة في أعماق المحيط.

الحياة البرية: توثيق حياة الكائنات المفترسة في غابات إفريقيا والمناطق القطبية.

مصانع عملاقة: استعراض خطوط إنتاج أكبر الشركات والسيارات العالمية.

خطوات تنزيل القناة على الرسيفر