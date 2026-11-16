حققت قناة وناسة بيبي (Wanasah TV) شهرة واسعة وشعبية جارفة لدى ملايين الأسر والأطفال في مختلف الدول العربية بفضل شخصية «لولو الشطورة» وأغانيها المرحة التي تمزج بين التعليم والترفيه، وتغرس السلوكيات الإيجابية والقيم الأخلاقية لدى الصغار بطريقة جذابة ومبهجة طوال 24 ساعة بدون انقطاع.

جدول تردد قناة وناسة كيدز 2026

يمكن استقبال البث التلفزيوني لقناة وناسة على القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات عبر البيانات التالية:

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ جودة البث نايل سات (Nilesat) 11470 عمودي (V) 27500 5/6 HD / SD عرب سات (Badr) 11270 عمودي (V) 27500 3/4 HD

أشهر أغاني شخصية لولو على قناة وناسة

تحظى باقة الأغاني الآتية بأعلى معدلات المشاهدة والتفاعل من الأطفال:

لولو الشطورة ما في منها: تشجيع الأطفال على النظافة والترتيب.

حرامي سرق لولو: مغامرة كرتونية محبوبة تحذر الأطفال من التعامل مع الغرباء.

وينك يا لولو: أغنية مرحة تبث الحيوية والنشاط في البيت.

لولو وماما: غرس حب الأم والاستماع إلى نصائح الوالدين.

يا شرطة حرامي: قصة توعوية مشوقة للأطفال حول دور الشرطة في حماية المجتمع.

خطوات تنزيل قناة وناسة لولو بسهولة

لإضافة القناة على جهاز التلفاز، افتح قائمة الإعدادات واذهب إلى «البحث اليدوي»، ثم اختر القمر «نايل سات»، وأدخل التردد 11470 والاستقطاب عمودي (V) ومعدل الترميز 27500، ثم اضغط على زر موافق (OK) لتثبيت القناة والاستمتاع بمشاهدتها.