تتصدر شبكة قنوات إم بي سي مصر (MBC Masr 1 & MBC Masr 2) قائمة المشاهدات التلفزيونية في مصر والمنطقة العربية، بما تقدمه من وجبة إعلامية شاملة تجمع بين أقوى برامج التوك شو السياسية والاجتماعية، وأحدث المسلسلات الدرامية الحصرية، والمباريات والفعاليات الرياضية والترفيهية المنوعة.

جدول تردد قنوات MBC مصر على نايل سات

إليكم تفاصيل التردد المحدث بجودة الصورة فائقة الدقة (HD) وجودة البث القياسية (SD):

القناة التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ الجودة MBC مصر 1 (HD) 12015 عمودي (V) 27500 5/6 HD MBC مصر 1 (SD) 11470 عمودي (V) 27500 5/6 SD MBC مصر 2 (HD) 11823 عمودي (V) 27500 5/6 HD عرب سات (MBC مصر) 11919 أفقي (H) 27500 5/6 HD

أبرز البرامج والمسلسلات المعروضة على القناة

تتميز باقة MBC مصر بمحتوى حصري يشمل:

برنامج الحكاية: يقدمه الإعلامي عمرو أديب لمناقشة أهم القضايا اليومية وتطورات الأحداث.

برنامج يحدث في مصر: يقدمه الإعلامي شريف عامر لمتابعة أبرز الملفات السياسية والثقافية.

البرامج الرياضية والتحليلية: استوديوهات خاصة لتحليل مواجهات الدوري المصري والمباريات القارية.

الدراما الحصرية: أحدث الإنتاجات الدرامية لكبار نجوم الفن في مصر والوطن العربي.

طريقة برمجة وتنزيل قنوات MBC مصر

من خلال ريموت التحكم، اختر «إعداد القنوات»، ثم «التثبيت اليدوي»، واكتب التردد 12015 برمز استقطاب عمودي (V) وترميز 27500، ثم اضغط على زر البحث لتحميل قناتي MBC Masr 1 و 2 وحفظهما في قائمتك المفضلة.