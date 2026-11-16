تعتبر قناة بطوط كيدز (Batoot Kids) إحدى القنوات المفضلة للأطفال والناشئة، نظراً لما تعرضه من مكتبة ضخمة تضم أروع أفلام الرسوم المتحركة الكلاسيكية والحديثة، وأفلام ديزني المدبلجة باللغة العربية، بالإضافة إلى حلقات توم وجيري الشهيرة والبرامج التعليمية الترفيهية المسلية.

جدول تردد قناة بطوط كيدز على نايل سات

يمكن لجميع العائلات تثبيت تردد القناة واستقبال إشارتها القوية عبر القيم التالية:

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ جودة البث نايل سات (التردد الأساسي) 11594 عمودي (V) 27500 5/6 HD / SD نايل سات (تردد احتياطي) 12562 أفقي (H) 27500 5/6 SD

أهم كرتونات وبرامج قناة بطوط

تقدم القناة مجموعة مختارة من أروع الأعمال الكرتونية المحبوبة:

مغامرات توم وجيري: مطاردات القط والفأر الكلاسيكية الممتعة التي تسعد الكبار والصغار.

أفلام ديزني المدبلجة: أفلام سندريلا، الأسد الملك، شركة المرعبين المحدودة، والبحث عن نيمو.

مغامرات بطوط وميكي ماوس: حلقات قصيرة مميزة وشيقة لأشهر الشخصيات الكرتونية.

الأناشيد والأغاني التثقيفية: تعليم الحروف والأرقام والألوان بطريقة سهلة ومبتكرة.

خطوات إضافة تردد بطوط كيدز على الرسيفر