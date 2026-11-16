تعتبر قناة بطوط كيدز (Batoot Kids) إحدى القنوات المفضلة للأطفال والناشئة، نظراً لما تعرضه من مكتبة ضخمة تضم أروع أفلام الرسوم المتحركة الكلاسيكية والحديثة، وأفلام ديزني المدبلجة باللغة العربية، بالإضافة إلى حلقات توم وجيري الشهيرة والبرامج التعليمية الترفيهية المسلية.
جدول تردد قناة بطوط كيدز على نايل سات
يمكن لجميع العائلات تثبيت تردد القناة واستقبال إشارتها القوية عبر القيم التالية:
القمر الصناعي
التردد
الاستقطاب
معدل الترميز
معامل تصحيح الخطأ
جودة البث
نايل سات (التردد الأساسي)
11594
عمودي (V)
27500
5/6
HD / SD
نايل سات (تردد احتياطي)
12562
أفقي (H)
27500
5/6
SD
أهم كرتونات وبرامج قناة بطوط
تقدم القناة مجموعة مختارة من أروع الأعمال الكرتونية المحبوبة:
مغامرات توم وجيري: مطاردات القط والفأر الكلاسيكية الممتعة التي تسعد الكبار والصغار.
أفلام ديزني المدبلجة: أفلام سندريلا، الأسد الملك، شركة المرعبين المحدودة، والبحث عن نيمو.
مغامرات بطوط وميكي ماوس: حلقات قصيرة مميزة وشيقة لأشهر الشخصيات الكرتونية.
الأناشيد والأغاني التثقيفية: تعليم الحروف والأرقام والألوان بطريقة سهلة ومبتكرة.
خطوات إضافة تردد بطوط كيدز على الرسيفر
الدخول إلى القائمة الرئيسية (Menu) في جهاز الاستقبال.
اختيار التثبيت أو إعداد الترددات (Transponder List).
إضافة التردد 11594 مع اختيار الاستقطاب عمودي (V) ومعدل الترميز 27500.
بدء عملية البحث التلقائي للتردد وحفظ النتائج فور انتهاء المسح لتظهر القناة باسم Batoot Kids.
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