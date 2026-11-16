شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعاً طفيفاً خلال تعاملات اليوم، الاثنين 16 نوفمبر 2026، متأثرة بتحركات الأسواق العالمية. انخفض سعر الجرام بمختلف أعيرته بنسبة 0.03%، وهو ما انعكس بشكل مباشر على تكلفة المشغولات والسبائك في محلات الصاغة المحلية.

العيار سعر الجرام ذهب عيار 24 6,845 جنيه ذهب عيار 21 5,990 جنيه ذهب عيار 18 5,134 جنيه الجنيه الذهب 47,918 جنيه أوقية الذهب (بالدولار) 3,864.82 $

الأسعار محسوبة من السعر العالمي للذهب وسعر الصرف وقت النشر، وقد تختلف قليلاً بين المحلات والبنوك، ولا تشمل المصنعية.

محركات السوق وتأثير الأونصة

تخضع الأسعار المحلية بشكل أساسي لمعادلتين؛ الأولى هي سعر الأونصة في البورصات العالمية، والثانية هي سعر صرف الدولار. عندما تهبط الأونصة العالمية، فإن ذلك يضغط على أسعار الذهب داخل مصر، حيث سجلت الأونصة اليوم 3,864.82 USD، بانخفاض قدره 22.78 USD عن تعاملات أمس، أي بنسبة تراجع بلغت 0.59%. بما أن الأونصة الواحدة تعادل 31.1 جراماً من الذهب، فإن أي تغير في قيمتها الدولية يترجم فوراً إلى تعديلات في سعر الجرام الواحد محلياً. هذا التذبذب البسيط الذي نشهده اليوم يعكس حالة من الترقب في الأسواق، حيث يتابع المشترون والمدخرون هذه الفروق الطفيفة لاتخاذ قراراتهم بشأن الشراء أو الانتظار.

حركة الأعيرة والجنيه الذهب

بالنسبة للمقبلين على الشراء، جاءت قائمة الأسعار للجرام الواحد كالتالي:

عيار 24: 6,845 EGP، بانخفاض 2.32 EGP.

عيار 21: 5,990 EGP، بانخفاض 2.03 EGP.

عيار 18: 5,134 EGP، بانخفاض 1.74 EGP.

أما الجنيه الذهب، الذي يزن 8 جرامات من عيار 21، فقد سجل 47,918 EGP، متراجعاً بمقدار 16.23 EGP عن سعره في اليوم السابق. يظل هذا النوع من الذهب الملاذ المفضل للمدخرين الذين يرغبون في الاحتفاظ بقيمة أموالهم بعيداً عن المصنعية المرتفعة للمشغولات، ويتبع في سعره حركة الجرام من عيار 21 بشكل دقيق. الفوارق السعرية التي نراها اليوم تظل ضمن نطاق التحركات اليومية المعتادة التي تفرضها طبيعة السوق المرتبط بالمتغيرات الخارجية.