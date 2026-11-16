سجل سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم الاثنين 16 نوفمبر 2026 مقابل الجنيه المصري 53.75 EGP، بزيادة قدرها 0.30 EGP وبنسبة 0.56% مقارنة بتعاملات أمس.

العملة السعر الدولار الأمريكي 53.75 جنيه اليورو 59.27 جنيه الريال السعودي 14.31 جنيه الجنيه الإسترليني 71.04 جنيه الدينار الكويتي 172.75 جنيه الدرهم الإماراتي 14.63 جنيه

أسعار الصرف متوسط مصدرين دوليين وقت النشر، وقد تختلف قليلاً بين البنوك وشركات الصرافة.

تحركات العملات الأجنبية والعربية

تأثرت بقية العملات بهذا التحرك الصعودي الملحوظ في السوق، حيث سجل اليورو 59.27 EGP، مرتفعاً بنحو 0.31 EGP وبنسبة 0.53%. أما الجنيه الإسترليني فقد صعد ليصل إلى 71.04 EGP، بزيادة بلغت 0.37 EGP وبنسبة 0.53% عن اليوم السابق. وعلى صعيد العملات العربية، جاءت التحركات كالتالي:

الدينار الكويتي: 172.75 EGP، بارتفاع 1.12 EGP وبنسبة 0.65%.

الريال السعودي: 14.31 EGP، بزيادة 0.14 EGP وبنسبة 1.01%.

الدرهم الإماراتي: 14.63 EGP، مرتفعاً 0.08 EGP وبنسبة 0.56%.

ماذا يعني هذا التغير في الأسعار؟

تتحرك أسعار الصرف يومياً بناءً على توازن العرض والطلب في الأسواق، حيث يؤدي تزايد الإقبال على العملات الأجنبية مقابل العملة المحلية إلى دفع الأسعار نحو الصعود. عندما يرتفع الدولار، يجد المشتري أن تكلفة استيراد السلع والخدمات المقومة بالعملة الصعبة تزداد، وهو ما يؤثر مباشرة على القوة الشرائية للجنيه المصري في تعاملاته اليومية. بالنسبة للمدخرين، فإن تقلبات أسعار الصرف تجعل من الصعب التنبؤ بقيمة السيولة النقدية بمرور الوقت. يراقب المتعاملون هذه الأرقام بدقة لأنها تحدد فعلياً قيمة ما يملكونه من أموال عند التفكير في الشراء أو التخطيط للنفقات القادمة. هذا التغير اليومي يعكس حالة من الحيوية في حركة الأموال داخل السوق، حيث يستجيب كل سعر صرف لضغوط السوق المباشرة التي تظهر في شاشات التداول منذ الصباح الباكر.