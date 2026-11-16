تتويج هواتف سامسونج القابلة للطي

حصل هاتفا Galaxy Z Fold 8 وGalaxy Z Fold 8 Ultra على جوائز الابتكار ضمن فعاليات معرض CES 2027. من المقرر إقامة هذا المعرض في مدينة لاس فيغاس خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 9 يناير 2027. نجحت سامسونج في مضاعفة عدد منتجاتها الحائزة على جوائز مقارنة بعام 2026.

مواصفات Galaxy Z Fold 8 Ultra

طرحت الشركة هاتف Galaxy Z Fold 8 Ultra خلال صيف 2026. يتميز هذا الجهاز بهيكل شاشة Flex Titanium الذي يعمل على زيادة المتانة وتقليل ظهور الثنية. يبلغ وزن الهاتف 215 جراماً، بينما تصل سماكته إلى 4.1 ملم، ويحتوي على بطارية بسعة 5,000 مللي أمبير في الساعة. أما طراز Galaxy Z Fold 8 فقد نال جائزة أفضل ابتكار بفضل اعتماده على تصميم عريض يشبه جواز السفر.

ابتكارات تقنية في الذاكرة والتخزين

شملت التكريمات في جوائز CES 2027 وحدة الذاكرة 512GB DDR5 RDIMM المعتمدة على تقنية 32Gb DRAM والموجهة لمراكز البيانات. كما حصلت وحدة LPDDR5X LPCAMM2 المخصصة لخوادم الذكاء الاصطناعي على تكريم مماثل. طورت الشركة أيضاً وحدة التخزين UFS 5.0 التي تستهدف تطبيقات الذكاء الاصطناعي على الأجهزة المحمولة. ستعرض سامسونج هذه المنتجات التقنية أمام زوار المعرض في لاس فيغاس.

خطط سامسونج المستقبلية لعام 2027

تستعد سامسونج لعقد حدث Galaxy Unpacked الأول لعام 2027 بعد أسابيع قليلة من ختام معرض CES 2027. تشير التوقعات إلى قيام الشركة بالإعلان عن سلسلة هواتف Galaxy S27 خلال هذا الحدث القادم.