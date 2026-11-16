أطلقت شركة سامسونج يوم الاثنين 16 نوفمبر 2026 واجهة One UI 9.0 المعتمدة على نظام التشغيل أندرويد 17 لمستخدمي أجهزة Galaxy Tab S9 وGalaxy Tab S9+ وGalaxy Tab S9 Ultra في كوريا الجنوبية.

تفاصيل تقنية حول التحديث

يصل حجم التحديث المخصص للطراز الأساسي إلى 3592.58 ميجابايت، ويحمل رقم الإصدار X710XXU6FZK2. أما بالنسبة للطرازين الآخرين ضمن السلسلة، فإن أرقام إصدارات البرامج الخاصة بهما تنتهي بالرموز FZK2.

ميزات التخصيص والخصوصية

يتيح التحديث الجديد للمستخدمين خيارات إضافية لتخصيص لوحة الإعدادات السريعة، مع إضافة مؤشر خاص لمراقبة خصوصية الموقع الجغرافي. كما تم إدراج قسم جديد مخصص بالكامل للضمان والرعاية داخل قائمة الإعدادات الرئيسية.

تحسينات التطبيقات وإمكانية الوصول

شملت البرمجيات الجديدة تحديثات جوهرية لتحسين أداء تطبيقات Samsung DeX وSamsung Health وSamsung Notes. بالإضافة إلى ذلك، أضافت الشركة ميزات جديدة تهدف إلى تعزيز إمكانية الوصول في النظام.

طريقة الحصول على التحديث

يستطيع أصحاب الأجهزة التحقق من وصول التحديث لأجهزتهم عبر الدخول إلى قائمة الإعدادات. ومن المتوقع أن توسع سامسونج نطاق إطلاق هذا التحديث ليشمل دولاً أخرى خلال الأيام القليلة القادمة.