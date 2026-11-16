بدأت سامسونج في 16 نوفمبر 2026 تفعيل خاصية جديدة تتيح للمستخدمين مسح رموز الاستجابة السريعة (QR) الخاصة بشركة فيزا عبر تطبيق محفظة سامسونج في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. تهدف هذه الإضافة إلى تمكين المسافرين من إجراء عمليات الدفع باستخدام بطاقات فيزا المسجلة على هواتفهم الذكية.

تفعيل الخدمة في أستراليا وسنغافورة

تعد أستراليا وسنغافورة الدولتين الأوليين اللتين شهدتا إطلاق هذه الميزة التقنية. يمكن للمشتركين البدء في استخدام الخدمة عبر مسح رمز التاجر مباشرة، ومن ثم إتمام تفويض العملية المالية داخل واجهة تطبيق محفظة سامسونج.

تنوع خدمات الدفع المدعومة إقليمياً

تدعم الميزة الجديدة مجموعة واسعة من خدمات الدفع الرقمي المنتشرة في دول آسيوية محددة. تشمل هذه الخدمات Alipay+ في ماليزيا وهونج كونج، بالإضافة إلى FOMO Pay في سنغافورة المخصصة للمحافظ غير السنغافورية. كما تضم القائمة خدمة Lakala في الصين القارية، وVNPay في فيتنام، إلى جانب خدمتي OpenRice وOctopus في هونج كونج.

خطط التوسع المستقبلية

أكدت كل من فيزا وسامسونج التزامهما بتوسيع نطاق هذه الخدمة لتغطي أسواقاً إضافية خلال الفصول القادمة. وتتضمن الاستراتيجية المشتركة للشركتين خططاً مستقبلية لنشر هذه التقنية على مستوى العالم.