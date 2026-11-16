بدأت سامسونج للإلكترونيات العمل على مشروع جديد لتصنيع رقائق إلكترونية لصالح شركة سبيس إكس، وذلك وفق إعلان يوم الإثنين 16 نوفمبر 2026.

توسع استثماري في مصنع أوستن

تعتزم الشركة الكورية ضخ استثمارات بقيمة 1.9 مليار دولار لدعم هذا التعاون. سيشهد مصنع سامسونج الواقع في مدينة أوستن بولاية تكساس توسعة كبيرة لاستيعاب عمليات الإنتاج المطلوبة. يشار إلى أن هذا المصنع يضم حالياً خطوط إنتاج تتراوح دقتها التقنية بين 65 نانومتر و14 نانومتر.

تكنولوجيا متطورة لأقمار ستارلينك

ستتولى سامسونج إنتاج وحدة التحكم الدقيقة STM32V8 المخصصة لأقمار ستارلينك التابعة لسبيس إكس. وتعتمد هذه الرقائق على تقنية 18 نانومتر التي جرى تطويرها بالتعاون مع شركة إس تي مايكرو إلكترونيكس الفرنسية. وتستخدم سبيس إكس هذه المكونات تحديداً في نظام الاتصالات الليزرية الخاص بأقمارها الصناعية.

خارطة طريق التصنيع في تكساس

تمتلك سامسونج مصانع مخصصة للعمليات المتقدمة في مدينة تايلور بولاية تكساس. ومن المقرر أن تبدأ في إنتاج رقائق بدقة 2 نانومتر داخل هذه المنشأة لصالح شركة تسلا وعملاء آخرين. يذكر أن تسلا كانت قد وقعت سابقاً عقداً مع سامسونج بلغت قيمته 16.5 مليار دولار. كما تضم قائمة عملاء سامسونج الحاليين في ولاية تكساس كلاً من شركتي إنفيديا وإيه إم دي.