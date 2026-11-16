غادر جينسن هوانغ منصبه كرئيس تنفيذي لشركة "إنفيديا" يوم الخميس 12 نوفمبر 2026، وذلك على خلفية الكشف عن علاقتين خارج نطاق الزواج. تورط هوانغ في علاقة مع موظفة بالشركة، وأخرى مع امرأة تدعى أليس هوانغ يُشتبه في أنها جاسوسة صينية.

حملة دعم واسعة لعودة هوانغ

أطلق مؤيدو هوانغ حملة تحمل اسم "قف مع جينسن" للمطالبة باستعادته لمنصبه السابق. ووقّع أكثر من 175 ألف شخص على رسالة مفتوحة موجهة لمجلس إدارة "إنفيديا"، تطلب عودته للعمل حتى تكتمل التحقيقات. يرى هؤلاء الحلفاء أن قرار إقالته افتقر إلى الإجراءات القانونية اللازمة.

تحالفات سياسية وتقنية لدعم الحملة

انضم إيلون ماسك، رئيس شركة "سبيس إكس"، وتيم سويني، الرئيس التنفيذي لشركة "إيبك غيمز"، إلى قائمة الداعمين لهذه الحملة. كما أسست مجموعة من المديرين التنفيذيين في وادي السيليكون "غرفة عمليات" خاصة للضغط من أجل عودة هوانغ. ويسعى القائمون على هذه التحركات للحصول على دعم البيت الأبيض، خاصة بعد أن أشاد الرئيس دونالد ترامب بهوانغ مؤخراً.

تحقيقات أمنية ومخاوف تجارية

يجري مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) تحقيقات حول طبيعة العلاقة بين هوانغ وأليس هوانغ. وتوجد توترات بين وزارتي الخزانة والتجارة الأمريكيتين تتعلق بشحنات رقائق "إنفيديا" إلى شركة "ميجاسبيد" التي كانت تعمل بها أليس هوانغ. تثير هذه التطورات مخاوف جدية بشأن وصول منتجات "إنفيديا" إلى الصين، متجاوزةً بذلك القيود الأمريكية المفروضة على التصدير.

مستقبل غامض للقيادة التنفيذية

يرى مراقبون أن فرص عودة هوانغ إلى منصبه تبقى منخفضة، نظراً لاستمرار التحقيقات الداخلية داخل شركة "إنفيديا". وفي المقابل، رفض ممثل عن جينسن هوانغ الإدلاء بأي تعليق حول تقارير تتحدث عن مناقشات تجري لعودته إلى الشركة.