إطلاق الخدمة في لاس فيغاس

بدأت شركة Zoox يوم الاثنين 16 نوفمبر 2026 تقديم خدمات مركبات الأجرة ذاتية القيادة عبر تطبيق أوبر في مدينة لاس فيغاس. تمثل هذه الخطوة أول تعاون لشركة Zoox، المملوكة لأمازون، مع منصة خارجية لطلب الرحلات.

آلية حجز الرحلات

لا يتيح التطبيق للعملاء اختيار مركبات Zoox بشكل مباشر في الوقت الحالي. يتم مطابقة الركاب مع هذه السيارات عند طلب فئات محددة من الرحلات، مع إمكانية زيادة فرص الحصول عليها عبر تعديل إعدادات تفضيلات الرحلة داخل التطبيق.

توسيع الشراكات والخدمات

وقعت أوبر وZoox اتفاقية تمتد لعدة سنوات مع شركة MGM Resorts International. ستعمل الشركات الثلاث على تطوير مواقع الركوب واللافتات الإرشادية داخل عقارات MGM في لاس فيغاس. كما منحت هيئة النقل في نيفادا تصريحاً لأوبر لنشر 1000 مركبة ذاتية القيادة في مقاطعة كلارك، وأكدت أوبر أنها لن تتولى مهام الصيانة أو الخدمات الأخرى لـ Zoox في هذا السوق.

خطط التوسع المستقبلية

تخطط Zoox لإطلاق خدمة تجارية في لوس أنجلوس خلال عام 2026، ومن المقرر إتاحة رحلاتها عبر تطبيق أوبر في المدينة ذاتها عام 2027. وأشار دارا خسروشاهي، الرئيس التنفيذي لأوبر، في نوفمبر إلى أن الشركة ستضيف خياراً مخصصاً للقيادة الذاتية في التطبيق مستقبلاً. وأوضح خسروشاهي أن لاس فيغاس ستصبح أول مدينة أمريكية توفر شريكين للقيادة الذاتية بالكامل عبر التطبيق.

استراتيجية أوبر للقيادة الذاتية

تمتلك أوبر حالياً شراكات مع أكثر من 30 شركة متخصصة في تقنيات القيادة الذاتية. وتجدر الإشارة إلى أن الشراكة الحصرية بين أوبر وWaymo في مدينتي أوستن وأتلانتا ستنتهي في يناير 2028.