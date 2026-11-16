تأثير الشائعات على أداء فينيسيوس

أكد فينيسيوس جونيور أن الأنباء التي ربطت اسمه بالانتقال إلى نادي أرسنال خلال الصيف الماضي قد أثرت سلباً على مستواه الفني مع ريال مدريد. ومنذ انضمامه للفريق قادماً من فلامنجو في عام 2018، لم ينجح اللاعب هذا الموسم سوى في تسجيل هدف واحد وتقديم 3 تمريرات حاسمة خلال 12 مباراة.

فترة الراحة وتأثيرها على الجاهزية

أقر النجم البرازيلي بأنه لم يلتزم ببرنامج تدريبي مكثف عقب خروج منتخب بلاده من دور الـ16 في كأس العالم. وأوضح أنه فضل قضاء العطلة مع عائلته والتمتع بالراحة بدلاً من مواصلة التدريبات الشاقة. يذكر أن اللاعب جدد عقده مع ريال مدريد رسمياً بعد زوال اهتمام الأندية الأخرى بخدماته.

واقعة الطرد وتداعياتها الميدانية

تعرض فينيسيوس لعقوبة الإيقاف لمدة 4 مباريات في أكتوبر الماضي بعد حصوله على بطاقة حمراء. جاء ذلك نتيجة قيامه بشد شعر لاعب فياريال ناثان صليبا خلال مواجهة الفريقين. واستغل زميله يان ديوماندي فرصة غيابه عن الملاعب لينجح في تسجيل 4 أهداف.

موقف ريال مدريد في الدوري

يحتل ريال مدريد حالياً المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني، متأخراً بفارق 3 نقاط عن المتصدر برشلونة. ويستعد الفريق لخوض مباراته المقبلة أمام سيلتا فيجو يوم السبت القادم. يشار إلى أن فينيسيوس كان قد حافظ على سجل تهديفي مميز بتسجيله أكثر من 20 هدفاً في كل موسم من المواسم الخمسة الماضية.