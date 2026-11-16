تطويرات جذرية في واجهة Expert RAW

تستعد شركة سامسونج لإطلاق تحديث ضخم لتطبيق التصوير الاحترافي Expert RAW، بالتزامن مع طرح هاتف Galaxy S27 وواجهة One UI 9.5. من المتوقع أن يرى هذا التحديث النور بعد أكثر من شهرين من تاريخ 16 نوفمبر 2026. ستكتسي واجهة المستخدم طابعاً أكثر حداثة، حيث ستعتمد على لوحات شفافة، بينما ستتحول قائمة التحكم السريع إلى شبكة متعددة الصفوف. كما شهدت لوحات التحكم اليدوية توسيعاً لتصبح أكثر وضوحاً وحجماً.

خيارات تحكم مخصصة للمصورين

يحتوي الزر المسمى "Expert" في الزاوية العلوية على أدوات متقدمة تشمل الفتحة الافتراضية، والعاكس الافتراضي، ومرشح ND، إضافة إلى ميزات التصوير الفلكي. وسعت الشركة نطاق قيم الفتحة الافتراضية لتبدأ من f/1.4 وتصل إلى f/22. كما أضافت سامسونج زرين قابلين للتخصيص بجانب زر الغالق، حيث يمكن للمستخدم ضبطهما للتحكم في قفل التعريض، أو حجم الصورة، أو نسبة العرض، أو المؤقت. تتيح هذه الأزرار أيضاً الوصول السريع لخيارات القياس، أو الرسم البياني، أو تركيز الذروة، أو تحديد منطقة التركيز التلقائي.

دعم متقدم للفيديو والتصوير المتتابع

أدخلت الشركة قسماً مخصصاً للفيديو ضمن إعدادات التطبيق، يتضمن خياراً لتثبيت الفيديو، وإعدادات "Ocean Mode" للتحكم في الدقة ومعدل الإطارات. بالنسبة للتصوير الفوتوغرافي، أصبح بإمكان المستخدمين التقاط صور متتابعة بحد أقصى 30 صورة في المرة الواحدة، مع حفظ النتائج بصيغة DNG. كما جرى تطوير الرسم البياني ليقدم تفاصيل منفصلة لكل من الألوان الأبيض والأحمر والأخضر والأزرق.