تراجع الممثل الفرنسي عن استئناف حكم إدانته

سحب الممثل الفرنسي جيرار ديبارديو، يوم الاثنين 16 نوفمبر 2026، استئنافه ضد حكم إدانته بالاعتداء الجنسي. وأعلن الممثل قبوله عقوبة السجن مع وقف التنفيذ لمدة 18 شهراً، معترفاً بذنبه في التهم الموجهة إليه.

تفاصيل الاعتداءات في موقع التصوير

تعود وقائع القضية إلى عام 2021، حيث ارتكب ديبارديو اعتداءات جنسية أثناء تصوير فيلم "The Green Shutters" للمخرج جان بيكر. شملت قائمة الضحايا مساعدة مخرج ومصممة ديكور. وقد تضمن حكم الإدانة الصادر عام 2025 إدراج اسمه في السجل الوطني الفرنسي للمعتدين جنسياً.

اعترافات الممثل وتبريرات الدفاع

أكد ديبارديو في بيان رسمي تحمله المسؤولية الكاملة عن الإدانة وإقراره بوقوعها. وأوضح أنه استخدم في السابق أسلوب الفكاهة المبتذلة والاستفزاز في مواقع العمل، معترفاً بأن أفعاله كانت مسيئة بالنظر إلى مكانته القوية آنذاك. وذكرت محاميته دلفين ميهيه أن هذا القرار جاء عقب فترة طويلة من التفكير والنمو الشخصي.

قضايا قانونية عالقة

يواجه الممثل الفرنسي ما لا يقل عن 20 اتهاماً منفصلاً تتعلق بسلوك جنسي غير لائق تمتد عبر عقود. وفي عام 2025، أمر قاضي تحقيق فرنسي بمحاكمته بتهمة اغتصاب الممثلة شارلوت أرنولد عام 2018. ولا يزال ديبارديو ينفي هذه التهمة تحديداً ويواصل إجراءات استئنافها.