تطوير مستشعر كاميرا بدقة 17 نانومتر

تستعد شركة Apple لإطلاق هاتف iPhone 20 Pro بحلول شهر سبتمبر 2027 تقريباً. ومن المحتمل أن يشتمل هذا الجهاز على مستشعر كاميرا رئيسي بدقة 17 نانومتر.

تساهم هذه التقنية الجديدة في رفع سرعة قراءة البيانات بشكل ملحوظ، كما تعمل على تحسين كفاءة الطاقة وتطوير عمليات معالجة الصور داخل الهاتف.

تعاون تقني مع شركة Samsung

تعمل شركة Samsung حالياً على تطوير تقنية 17LPV المخصصة لمعالجة إشارات مستشعرات الصور من نوع CMOS. وتتعاون Apple مع العملاق الكوري لتصنيع هذه المستشعرات المتطورة في مصنع يقع بمدينة أوستن في ولاية تكساس.

بالتوازي مع ذلك، تطور Apple مستشعر صور خاصاً بها يعتمد على تقنية LOFIC؛ ويهدف هذا المستشعر إلى تحقيق تحسينات جوهرية في النطاق الديناميكي للصور.

تصميم الشاشة والذكرى السنوية للهاتف

يأتي iPhone 20 Pro ليحتفل بالذكرى العشرين لطرح هاتف iPhone الأصلي في الأسواق. ومن المتوقع أن تتجاوز الشركة مسمى iPhone 19 في إصداراتها المقررة للعام المقبل.

قد يتم تزويد الهاتف الجديد بشاشة OLED تتميز بانحناءات من الجوانب الأربعة، كما تشير التوقعات إلى أن الشاشة ستخلو تماماً من أي فتحات مخصصة للكاميرا أو المستشعرات.