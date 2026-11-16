اتصالات مانشستر يونايتد لضم فابيان هورزلر

أجرى نادي مانشستر يونايتد اتصالات رسمية مع إدارة برايتون بهدف التعاقد مع المدرب فابيان هورزلر. وتضمنت المفاوضات مطالب مالية من مالك برايتون توني بلوم، الذي اشترط الحصول على تعويض لا يقل عن 15 مليون جنيه إسترليني للموافقة على رحيل مدربه. كما رجحت تقارير إضافية أن النادي قد يحتاج إلى تقديم عرض مالي أكبر بكثير لإقناع برايتون بالتخلي عن خدمات هورزلر.

تمسك هورزلر بالبقاء في برايتون

رفض هورزلر العرض المقدم من مانشستر يونايتد بشكل قاطع، مفضلاً الاستمرار في منصبه حتى نهاية الموسم الحالي. وأكد المدرب رغبته في عدم التخلي عن المشروع الذي بدأه مع لاعبيه، مشدداً على التزامه بالعمل الذي بناه داخل النادي.

نتائج برايتون المميزة هذا الموسم

يقدم برايتون أداءً لافتاً في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحتل حالياً المركز الثاني بفارق 5 نقاط عن أرسنال. وقد حقق الفريق انتصارات عريضة، منها الفوز على أرسنال بنتيجة 3-0، بالإضافة إلى انتصارين بنتيجة 5-0 على كل من كريستال بالاس وكوفنتري سيتي. كما يواصل الفريق مشواره في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، ونجح في إقصاء مانشستر يونايتد من كأس الرابطة بعد الفوز عليه بنتيجة 3-2 في ملعب أولد ترافورد.

تعيين ماوريسيو بوتشيتينو

استقر مانشستر يونايتد في نهاية المطاف على تعيين ماوريسيو بوتشيتينو مديراً فنياً للفريق. يأتي هذا التعيين خلفاً للمدرب مايكل كاريك، حيث أُسندت إلى بوتشيتينو مهمة إنقاذ موسم النادي.