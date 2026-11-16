إطلاق Oppo Watch 5 بشاشة AMOLED متطورة

كشفت شركة أوبو يوم الاثنين 16 نوفمبر 2026 عن ساعتها الذكية الجديدة Oppo Watch 5 في الأسواق الصينية. وتعتمد الساعة على شاشة مستطيلة من نوع AMOLED بقياس 1.85 بوصة.

تصل دقة العرض في الشاشة إلى 390×450 بكسل، وتعمل بمعدل تحديث يبلغ 60 هرتز. كما توفر الشاشة سطوعاً يصل إلى 600 شمعة في الظروف العادية، بينما يرتفع الحد الأقصى للسطوع ليصل إلى 1500 شمعة.

تصميم متين ومواصفات تقنية متقدمة

زودت أوبو واجهة الساعة بطبقة حماية من نوع Gorilla Glass 5، مع الاعتماد على الألمنيوم في تصنيع الإطار الأوسط. يبلغ سمك الجهاز 9.2 ملم، بينما يصل وزنه إلى 25 جراماً فقط دون احتساب الحزام.

تعتمد الساعة على معالج BES2710IBP وتعمل بنظام التشغيل ColorOS Watch 17. وتوفر البطارية بسعة 351 مللي أمبير طاقة تكفي للعمل لمدة تصل إلى 7 أيام متواصلة.

ميزات التتبع والاتصال الذكي

تتضمن الساعة مستشعرات متخصصة لقياس معدل ضربات القلب، ونسبة الأكسجين في الدم، ودرجة حرارة الجلد. كما تتيح للمستخدمين مراقبة مستويات التوتر وجودة النوم، بالإضافة إلى أكثر من 100 وضع مخصص لتتبع التمارين الرياضية.

يدعم الجهاز تقنيات Bluetooth 5.2 وNFC، مع توفير خدمات الدفع الرقمي عبر AliPay وWeChat Pay. كما يتوفر نظام تحديد المواقع GPS ومساعد Xiaobu الذكي لتعزيز تجربة الاستخدام.

مقاومة عالية للظروف الخارجية

حصلت الساعة على تصنيف IP68/69 الذي يضمن مقاومتها للغبار والماء بشكل فعال. وتتحمل الساعة ضغطاً يصل إلى 5 أجواء (5ATM)، مما يجعلها مناسبة للاستخدام أثناء السباحة.