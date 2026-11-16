تغييرات اضطرارية في تشيلسي وتألق دفاعي

أجرت سونيا بومباستور، مدربة تشيلسي، تبديلاً مبكراً بسحب كاديشا بوكانان بعد مرور 12 دقيقة فقط على انطلاق مواجهة مانشستر سيتي. وأوضحت بومباستور أن اللاعبة لم تكن في حالتها المعتادة رغم اجتيازها الفحوصات الطبية قبل اللقاء. في المقابل، نجحت فيرلي بورمان في فرض رقابة لصيقة على خديجة شاو، لاعبة مانشستر سيتي، وحرمتها تماماً من تسديد أي كرة تجاه المرمى.

انتصار مانشستر يونايتد وتعثر أرسنال

تغلب مانشستر يونايتد على كريستال بالاس بهدفين دون رد في مباراة شهدت وصول مايا لوتيسير إلى مباراتها رقم 150 مع الفريق. وأشادت إيفا أوليد بالمستوى الرفيع الذي تقدمه لوتيسير ومساهمتها الفعالة في الجانبين الدفاعي والهجومي. من جهة أخرى، تعادل أرسنال مع لندن سيتي ليونيسيز يوم الأحد، ليصبح هذا التعادل هو الخامس للفريق على التوالي على ملعبه في الدوري. ورغم ذلك، شددت رينيه سليجرز على أن ملعب الإمارات لا يزال يشكل تحدياً للخصوم، مؤكدة تمسك الفريق باللعب على أرضه.

نتائج متباينة في الجولة

ساد التعادل السلبي لقاء توتنهام هوتسبير وإيفرتون، حيث أهدر توتنهام فرصاً كثيرة بعد تسديد 17 كرة، لم يصب منها سوى 3 فقط المرمى. وأشار مارتن هو إلى أن الكثافة العددية التي اعتمدها إيفرتون في الدفاع أعاقت محاولات فريقه الهجومية. وفي سياق آخر، انتصر ليفربول على برايتون، محققاً فوزه الثالث خارج قواعده خلال 17 مباراة. وتألقت بيتا أولسون بتسجيلها 6 أهداف لليفربول في مبارياتها الخمس الأخيرة ضمن مختلف المسابقات.

تألق أسيي وجدل تحكيمي

قادت فيفيان أسيي فريق وست هام للفوز على تشارلتون بهدفين نظيفين، ليصل رصيدها الشخصي إلى 7 أهداف في الدوري هذا الموسم. وجاء أحد هدفيها من ركلة حرة مباشرة من مسافة 25 ياردة سكنت مرمى الحارسة آنا كويفونين. كما شهد فوز أستون فيلا على برمنغهام سيتي بهدف وحيد حالات تحكيمية مثيرة للجدل، تمثلت في عدم احتساب ركلة جزاء وإلغاء هدف لصالح أستون فيلا.