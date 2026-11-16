مطالب فلسطينية بإنهاء عرقلة المساعدات

دعت الحكومة الفلسطينية، يوم الاثنين 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، إسرائيل إلى إلغاء كافة القيود المفروضة على دخول مواد الإعمار وشحنات الإغاثة إلى قطاع غزة. كما شددت على وجوب ضمان وصول هذه الإمدادات إلى جميع أنحاء القطاع من دون أي معوقات.

دعم دولي للوضع الإنساني

أعربت الحكومة الفلسطينية عن ترحيبها بالبيان المشترك الصادر صباح 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 عن وزراء خارجية بريطانيا وأستراليا وكندا وإيطاليا. وقد طالب الوزراء في بيانهم السلطات الإسرائيلية بالسماح بدخول المساعدات بشكل فوري، واصفين الحالة الإنسانية داخل القطاع بأنها متردية للغاية.

أزمة الخيام المحتجزة

أشار وزراء خارجية الدول الأربع إلى وجود 150 ألف خيمة محتجزة عند الحدود الإسرائيلية وممنوعة من الدخول. وفي هذا الصدد، حذرت وزيرة التنمية الاجتماعية الفلسطينية، سماح حمد، من وصول الكارثة الإنسانية إلى مستويات غير مسبوقة، موضحة أن الخيام المحتجزة تمثل ما بين 40 إلى 50 بالمئة من الاحتياج الفعلي للقطاع.

ظروف معيشية قاسية

أوضحت سماح حمد أن النازحين في غزة يعيشون في خيام منذ نحو أربعة أعوام، مؤكدة أن هذا الشتاء هو الرابع على التوالي الذي يمر دون إدخال مستلزمات شتوية جديدة. وأشارت الوزيرة إلى تضرر 70 ألف خيمة مهترئة جراء موجات البرد والفيضانات الأخيرة، مطالبة بتوفير ملابس وفرشات ومضخات لتصريف مياه الأمطار المختلطة بالمياه العادمة.

احتياجات القطاع العاجلة

حددت الوزيرة احتياجات القطاع العاجلة بـ 250 ألف خيمة ومليون شادر، داعية إلى إدخال البيوت الجاهزة «الكرفانات» كبديل للخيام لتوفير حماية أفضل للسكان. كما طالبت الحكومة الفلسطينية المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لفتح المعابر وإنهاء عرقلة العمل الإنساني، مع التشديد على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي الفلسطينية.