اعتراف قضائي بجرائم الاختراق

أقر أريون كورتيج، البالغ من العمر 21 عاماً، بذنبه في سلسلة من الجرائم الإلكترونية خلال جلسة عُقدت يوم الاثنين 16 نوفمبر 2026 في محكمة "وولويتش كراون". جاء هذا الاعتراف بعد نقله من مستشفى آمن إلى سجن عادي في يناير 2026، حيث قررت السلطات أنه مؤهل للمثول أمام القضاء. وكان كورتيج قد أودع سابقاً في تلك المنشأة الطبية لأجل غير مسمى نظراً لحالته الصحية.

تفاصيل عملية اختراق "جراند ثفت أوتو 6"

نفذ كورتيج عمليته في عام 2022 أثناء خضوعه لكفالة وحماية الشرطة على خلفية جرائم إلكترونية سابقة. أقام الشاب حينها في فندق "ترافيلودج" بمدينة بيستر لتوفير الحماية له من تهديدات قراصنة منافسين. استخدم كورتيج جهاز "أمازون فاير ستيك" مع لوحة مفاتيح وفأرة لتنفيذ اختراقه من داخل غرفته بالفندق.

سرقة بيانات وتهديدات ابتزازية

اخترق كورتيج نظام المراسلة الداخلي "سلاك" التابع لشركة "روكستار جيمز" المطورة للعبة "جراند ثفت أوتو 6". سرق خلال هذه العملية 90 مقطع فيديو تضمنت ما يقرب من 60 دقيقة من أسلوب اللعب الخاص باللعبة. كما وجه تهديدات عبر نظام المراسلة بنشر الكود المصدري للعبة، مطالباً بالتواصل معه عبر "تيليجرام" خلال 24 ساعة.

نشاط ضمن عصابة "لابسوس"

تعود جذور هذه الأنشطة الإجرامية إلى فترة مراهقة كورتيج، حيث كان عضواً في عصابة القرصنة المعروفة باسم "لابسوس". انضم كورتيج إلى هذه المجموعة عندما كان في سن 16 و17 عاماً، قبل أن تتطور جرائمه لتشمل محاولات ابتزاز شركات كبرى.