تصميم زجاجي مستوحى من طراز آيفون إير

كشف المسرّب المعروف باسم Fixed Focus Digital يوم الاثنين 16 نوفمبر 2026 عن تفاصيل تصميم هاتف آيفون 20 برو. وأوضح أن الجهاز سيعتمد على هيكل زجاجي بالكامل يحاكي طراز آيفون إير، مع تميزه بانحناءات أكثر وضوحاً من الجهات الأربع.

مواصفات هيكلية ومقارنات تصميمية

نشرت منصة ويبو رسماً توضيحياً يبرز واجهة وخلفية زجاجيتين مستديرتين، تلتقيان بإطار معدني ضيق ذي لون ذهبي ومصقول. وتظهر في الرسم الأزرار الجانبية المادية، وخطوط الهوائي، ووحدة الكاميرا الخلفية البارزة. وتضع هذه الملامح التصميم في مرتبة وسطى بين آيفون إكس وآيفون إير.

تعديلات تقنية في خطوط الإنتاج

عدّلت شركة آبل معدات تصنيع آيفون إير لتلائم إنتاج مكونات زجاجية أكثر استدارة لطرازات الذكرى السنوية العشرين. وأدت هذه التغييرات إلى تحسين النحافة وتبديد الحرارة، بالإضافة إلى خفض تكاليف الإنتاج. كما أنهى مرفق لسلسلة التوريد أعمال تجديد واسعة استعداداً لبدء تصنيع آيفون 20.

توقعات التغييرات الهيكلية الكبرى

توقع مارك جورمن أن تتضمن طرازات برو الاحتفالية زجاجاً منحنياً من الجهتين الأمامية والخلفية، مع شريط معدني نحيف يفصل بينهما. ووصف جورمن هذا التصميم، الذي يشمل حواف شاشة أنحف وزجاجاً يلتف حول جميع الزوايا، بأنه يمثل أكبر تغيير شامل لطرازات برو منذ آيفون إكس. ومن المقرر إطلاق هذه الطرازات الخاصة بالذكرى السنوية العشرين لشركة آبل في خريف عام 2027.